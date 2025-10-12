ETV Bharat / state

डोटासरा और टीकाराम जूली का आरोप– आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर रही भाजपा सरकार

कांग्रेस ने आरटीआई के 20 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया.

गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. दोनों नेताओं ने राइट टू इनफार्मेशन (आरटीआई) कानून के 20 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि इस कानून की आत्मा को कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने इस कानून को जनता के अधिकार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था, लेकिन अब यह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है.

डोटासरा ने बोला हमला: डोटासरा ने कहा कि वर्ष 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद से ही आरटीआई कानून पर लगातार हमले हो रहे हैं. 2019 में हुए संशोधन ने इसकी पारदर्शिता को खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि 2023 में लाए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब निजी जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है, जो जनहित के विपरीत है.

सुनिए क्या बोले गोविंद सिंह डोटासराऔर टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- 'सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त', डोटासरा का दावा- हम ही जीतेंगे अंता उपचुनाव

डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस संशोधन की आड़ में गोपनीय जानकारी को छिपाने की प्रक्रिया शुरू की है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री जैसे मामलों में आरटीआई से जानकारी नहीं दी जा रही है. पहले आम जनता विधायक और सांसद निधि, मनरेगा सहित कई योजनाओं की जानकारी आसानी से हासिल कर लेती थी, लेकिन अब यह सुविधा लगभग खत्म हो गई है.

केंद्रीय सूचना आयोग को बताया निष्क्रिय: डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग को भी कमजोर कर दिया है. वहां 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 ही कार्यरत हैं और मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली है. उन्होंने कहा कि यह सब पारदर्शिता को खत्म करने की साजिश है.

उन्होंने व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का भी जिक्र किया और कहा कि इस कानून की आज तक सही तरीके से पालना नहीं की गई. प्रधानमंत्री के “न खाऊंगा, न खाने दूंगा” नारे पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है और उन पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि आरटीआई में किया गया 2019 का संशोधन तुरंत वापस लिया जाए.

इसे भी पढ़ें- डोटासरा का सरकार पर हमला, बोले- एसएमएस हादसा संयोग नहीं लापरवाही का परिणाम

जूली बोले–आरटीआई लोकतंत्र की रीढ़: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राइट टू इनफार्मेशन कानून लोकतंत्र की रीढ़ है. उन्होंने कहा कि हमारी यूपीए सरकार ने यह कानून इसलिए लाया था ताकि जनता को यह पता चल सके कि सरकारी योजनाओं का पैसा कहां खर्च हो रहा है. जूली ने बताया कि आरटीआई की शुरुआत राजस्थान में हुई और बाद में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया.

जूली ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस कानून को कमजोर करने की साजिश रच रही है. उन्होंने हाल ही में विधानसभा में हिडन कैमरों की जानकारी आरटीआई से मिलने का उदाहरण देते हुए कहा कि यही पारदर्शिता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि आरटीआई ने कई बड़े घोटालों को उजागर किया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है. इसे कमजोर करना जनता के साथ विश्वासघात है.

अंता उपचुनाव पर भाजपा पर निशाना: अंता उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाई है क्योंकि पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है. डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे प्रत्याशी का नाम बताने से बच रही हैं जबकि मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उनसे मिलने जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी और जीत दर्ज करेगी.

इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव की घोषणा: डोटासरा का जीत का दावा, कहा- 2 साल के शासन में जनता त्रस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

RIGHT TO INFORMATION ACTMODI GOVERNMENTगोविंद सिंह डोटासराBHAJANLAL SHARMARTI AMENDMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025 : ऊंटों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद, कवि सम्मेलन, बॉलीवुड नाइट होगा आकर्षण

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.