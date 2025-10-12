ETV Bharat / state

डोटासरा और टीकाराम जूली का आरोप– आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर रही भाजपा सरकार

गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 12, 2025 at 5:25 PM IST 4 Min Read