शरद पूर्णिमा पर बरसेगा अमृत, प्रसाद के रूप में बंटेगी खीर, ठाकुर श्रीजी के सजाई जाएगी शरद की खाट

ठाकुर श्रीजी के सजाई जाएगी शरद की खाट : 6 अक्टूबर को गोविंददेवजी मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा. इस दिन ठाकुर श्रीजी का मंगला झांकी के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. फिर ठाकुर श्रीजी को शरद पूर्णिमा की सुनहरे गोटे की सफेद पार्चा जामा पोशाक, विशेष अलंकार शृंगार और मुकुट धारण कराया जाएगा. संध्या झांकी के बाद ठाकुर श्रीजी की शरद उत्सव की विशेष झांकी के दर्शन होंगे. इसका समय शाम 7:15 से 7:30 बजे तक रहेगा. इस विशेष झांकी में ठाकुर श्रीजी के शरद की खाट सजाई जाएगी. इसमें चौसर, शतरंज की झांकी के दर्शन होंगे.इस दौरान ठाकुर जी को माला, पान, इत्र की विशेष सेवा अर्पण की जाएगी. साथ ही ठाकुर श्रीजी को खीर भोग अर्पण किया जाएगा.

जयपुर: आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा इस बार 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन भगवान चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ उदित होकर अमृत की वर्षा करते हैं. इसी कारण इसे वर्ष की सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा माना जाता है. इस रात चंद्र किरणों से अमृत झरता है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है. ऐसे में श्रद्धालु चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं. इस अमृतमयी खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इस अवसर पर जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी समेत विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे.

शरद ऋतु की शुरुआत और अमृत वर्षा : वर्षभर में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन से शरद ऋतु का आरंभ होता है. ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं. उनकी किरणों में औषधीय और जीवनीय तत्व होते हैं. यही कारण है कि इस रात को 'अमृत वर्षा की रात' कहा जाता है. लोग इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा की पूजा करते हैं. अर्घ्य (जल, चावल, बताशा, पुष्प) अर्पित करते हैं. पंडित गौड़ के अनुसार, इस दिन गाय के दूध से बनी खीर को आकाश के नीचे रखने की परंपरा प्राचीन वैदिक विश्वास से जुड़ी है. माना जाता है कि चंद्र किरणों के स्पर्श से खीर में अमृत तत्व समा जाते हैं, जो अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है.

लक्ष्मी आगमन और चंद्र आराधना की परंपरा: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस रात घरों की साफ-सफाई कर दीपक जलाए जाते हैं ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत हो सके. श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं. संपन्नता की कामना करते हैं. पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात संपूर्णता और समृद्धि की प्रतीक है. इस दिन चंद्र दर्शन और ध्यान करने से मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति दोनों प्राप्त होती हैं. धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी. कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट होकर प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का अद्भुत संगम रचते हैं.

सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन :जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और सत्संग किए जाएंगे. श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दिन की शुरुआत करेंगे. अगले दिन दान-दक्षिणा का पुण्य कर्म करेंगे. इसके साथ ही चांदी या मिट्टी के बर्तन में गाय के दूध से बनी खीर बनाकर रातभर खुले आकाश में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी. अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी.