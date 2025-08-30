ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बोले- संभल में हिंदू हमेशा से पीड़ित रहा, अखिलेश यादव यूपी को बनाना चाहते थे आतंक का अड्डा

संभल रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम ने कहा, पं नेहरू की रिपोर्ट में जिक्र है कि हरिहर मंदिर को बाबर ने मस्जिद में बदला था.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
Published : August 30, 2025

लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि कैबिनेट में ले जाने के बाद न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. उन्होंने कहा, 8-10 सितंबर 1924 में दंगों के बाद गांधी जी ने नेहरू जी को संभल भेजा था. 12 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी. उसमें भी जिक्र है कि मुस्लिम दंगाइयों ने किस तरह हिंदुओं को मारा था. सपा और बसपा सरकार ने संभल में हिंदुओं के पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे : डिप्टी सीएम ने कहा कि संभल में डेमोग्राफी बदलने के बारे में समय-समय पर मीडिया रिपोर्ट आती रहती है. यूपी व अन्य राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के लिए संगठित रूप से कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं. हम सभी को साथ लेकर चलते हैं. हम किसी भी स्थिति में डेमोग्राफी बदलने नहीं देंगे. तुष्टिकरण और समाज को बांटने वाली सरकारों ने जनसंख्या संतुलन को बिगड़ने दिया. अब हालात बदल चुके हैं.

पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था हरिहर मंदिर : ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल में जो दंगा हुआ था उसके बाद नेहरू वहां गए और अपनी रिपोर्ट तैयार की. नेहरू जी ने रिपोर्ट में कहा था कि हरिहर मंदिर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था. बाबर ने इसे मस्जिद में बदलने का कार्य किया. यह ऐतिहासिक दस्तावेज बताता है कि संभल में हिंदुओं की पीड़ा अचानक नहीं हुई.

हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा : डिप्टी सीएम ने कहा कि सनातन परंपरा के धार्मिक ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, इसलिए हर भारतवासी के मन में संभल के प्रति अटूट आस्था रही है. उन्होंने कहा कि उस समय से लेकर अब तक संभल में एससी, एसटी समाज हो या रस्तोगी-दुबे परिवार के सदस्य, डेमोग्राफी बदलने में किसी को भी बख्शा नहीं गया. सबके खिलाफ हमेशा अत्याचार होते हुए सरकार चलाई गई. इसी का रिजल्ट है कि हिंदू भाई-बहनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा.

प्रदेश को आतंक के अड्डे के रूप में बदलना चाहते थे अखिलेश : ब्रजेश पाठक ने कहा, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार में तुष्टिकरण की हद हो गई थी. अयोध्या, वाराणसी व लखनऊ में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे पहली कैबिनेट में ही वापस लिए गए. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रदेश को आतंक के अड्डे के रूप में बदलना चाहते थे. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया.

अवैध कब्जे नहीं होंगे बर्दाश्त : उन्होंने कहा कि संभल में हिंसा की घटना के बाद 68 से अधिक पौराणिक स्थलों व 19 प्राचीन कूपों को कब्जे से मुक्त कराकर दोबारा उनका स्वरूप प्रदान करने का काम किया गया है. संभल में 1067 अतिक्रमण हटाकर 73 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है. मस्जिद, मजार, मदरसे व कब्रिस्तान से भी 37 अवैध कब्जे हटाए गए. शासन किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा.

उन्होंने बताया कि संभल में कानून व्यवस्था के लिए दो नए थाने व 45 नई चौकी स्थापित की गईं. जनपद मुख्यालय, जिला कारागार, 24वीं वाहिनी पीएसी व स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है. संभल में बिजली चोरी की गंभीर स्थिति भी सामने आई. बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चला. लाइन लास कभी 82 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जो अब मात्र 18 प्रतिशत बचा है. इससे 84 करोड़ रुपये की बचत हुई है. वहां फर्जी बीमा क्लेम लेते थे बीमा माफिया पर कार्रवाई हुई है. 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है. 67 लोगों को जेल भेजा गया है.

