रक्षाबंधन पर महिलाओं के साथ पुरूषों को भी बस में फ्री यात्रा, जानिए दिल्ली-NCR के किस रूट पर सुविधा - FREE TRAVEL FOR MEN IN BUSES

बस में फ्री यात्रा की ये सुविधा महिला के साथ केवल एक पुरूष के लिए है, अगर एक से अधिक पुरूष सफर कर रहे हैं तो दूसरे पुरूष को टिकट खरीदना होगा.

रक्षाबंधन पर बहनों के साथ भाइयों को भी तोहफा ! (SOURCE: ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 7:23 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:43 AM IST

नई दिल्ली: रक्षाबंधन पर अगर दिल्ली से यूपी जा रहे हैं तो महिला के साथ एक पुरूष को भी बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा है. ये सुविधा UPSRTC (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) की बसों में दी जा रही है. UPSRTC ने महिलाओं और उनके एक साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के लिए फ्री सफर की विशेष सुविधा दी है. लेकिन अगर एक से अधिक पुरूष सफर कर रहे हैं तो उन्हें टिकट लेना होगा.

यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी. ये जानकारी यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक (यातायात) अंशु भटनागर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दी.

दिल्ली एनसीआर में यूपीएसआरटीसी की बसें ये दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां, नोएडा और गाजियाबाद के कौशांबी जैसे प्रमुख बस अड्डों से उत्तर प्रदेश, उत्तराख समेत अन्य स्थानों के लिए बसें चलाई जा रही हैं.

अंशु भटनागर ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 250 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है. ये बसें दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां और कौशांबी जैसे प्रमुख बस अड्डों से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए चलाई जा रही हैं. इसके साथ ही लखनऊ, मेनपुरी और बदायूं जैसे रूटों पर अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं, जिससे महिलाएं अपने घर समय से पहुंचकर भाई-बहन के इस पावन पर्व को मना सकें.

UPSRTC दे रहा सुविधा (SOURCE: ETV BHARAT)

अंशु भटनागर ने बताया कि विशेषकर कम दूरी की बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों को सफर में सुविधा हो, उन्हें खड़े होकर यात्रा न करनी पड़े. उन्होंने कहा कि विभाग यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सजग है. त्योहार की भीड़ के चलते पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है.

इन बसों में महिलाओं के साथ पुरूष को भी फ्री यात्रा की सुविधा (SOURCE: ETV BHARAT)

ईटीवी भारत ने यूपीएसआरटीसी की तैयारियों पर जब यात्रियों से बात की तो दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रहीं यात्री सृष्टि ने बताया कि उन्होंने पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा था, उन्हें बिना किसी असुविधा के बस मिल गई. वहीं, यात्री सुमन देवी सीतापुर जा रही थीं, उन्होंने बताया कि भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन समय से बस मिल गई. यात्री शांति लखनऊ जा रही थीं. उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा लेकिन अंततः उन्हें बस मिल गई.

