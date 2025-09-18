ETV Bharat / state

कांग्रेस को मिला AAP का साथ, सौरभ भारद्वाज बोले- केजरीवाल ने 2024 में उठाया था वोट चोरी का मुद्दा

सौरभ भारद्वाज ने कहा राहुल गांधी वोट चोरी पर आज जो खुलासा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहले ही उसे उजागर कर चुके हैं.

नई दिल्ली: कांग्रेस नेताओं द्वारा वोट चोरी के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है. गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी' और लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया और कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे हैं.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा 29 दिसंबर 2024 को ही अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच नहीं कराई. बड़ी मुश्किलों के बाद चुनाव आयोग ने वोट काटने की अर्जी देने वालों को बुलाया तो सिर्फ 11 लोग आए और उन्होंने भी वोट काटने का आवेदन देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में पहले ही 1.48 लाख वोटों में से 42 हजार वोट काट दिए गए और बाद में भी 6100 वोट कटवाए गए. सिर्फ 84 लोगों ने 4 हजार वोट कटवाने की अर्जी दी थी और 10 हजार से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने के लिए आवेदन दिए गए. पिछले 11 साल से देश भर में फर्जी तरीके से वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है.

राहुल गांधी ने जो कहा, वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं-सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा में 6 हजार वोट गलत तरीके से काटे गए. आज जो बात राहुल गांधी ने कही है, वही बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 29 दिसंबर 2024 को कही थी. दिल्ली विधानसभा चुनाव से करीब दो महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता कर सबूतों के साथ यह बात रखी कि कैसे दिल्ली में उन लोगों के नाम चुने गए, जो भाजपा के वोटर नहीं हैं और वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं. कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट देता है, इसकी जानकारी बड़ी आसानी से जाति, वर्ग, सोशल मीडिया, आस-पड़ोस और बीएलए से पूछकर की जा सकती है.

फर्जी लोगों ने असली वोटर्स का नाम कटवाने के लिए आवेदन किया
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक खाका तैयार किया गया कि कौन आम आदमी पार्टी का वोटर है. इसके बाद कुछ नए लोगों के नाम से इनके वोट कटवाने के आवेदन दिए गए. सत्यापन में पता चला कि जिनके नाम से वोट कटवाने का आवेदन किए गए, वो लोग मना कर दिए कि उन्होंने कोई आवेदन ही नहीं दिया है. आज राहुल गांधी ने यह बात सैद्धांतिक तौर से बताई है, लेकिन 9 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने प्रैक्टिकली चुनाव आयोग के सामने उन लोगों के नाम पेश कर बताया कि उन लोगों ने वोट काने का कोई भी आवेदन देने से इन्कार कर दिया है. इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और सांसद राघव चड्ढा प्रेसवार्ता का वीडियो भी दिखाया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे फर्जी लोगों ने असली वोटर्स के नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है.

चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए-सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट जोड़ने और सही वोट के नाम कटाने को लेकर प्रेसवार्ता की थी. इसके बाद बड़ी मुश्किल से चुनाव आयोग ने तय कि 2-4 जनवरी के बीच उन लोगों को बुलाया जाए जो लोग 100-100 लोगों के नाम काटने का आवेदन दे रहे हैं. लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आएगा, ये लोग सिर्फ चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे. आयोग ने उन लोगों को नोटिस भेजा और सिर्फ 11 लोग ही पेश हुए. इन लोगों ने भी मना कर दिया है कि उन्होंने वोट काटने को लेकर कोई भी आवेदन नहीं किया है. यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति 108 अलग-अलग लोगों के बारे में आवेदन दे रहा है कि वह अपने पते पर नहीं रहा है. उसके पास यह जानकारी कैसे आई. आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जांच क्यों नहीं कराई? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी और के नाम से वोट काटने का आवेदन करना अपराधिक कार्य है. चुनाव आयोग के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा था, उससे चुनाव आयोग को उन लोगों की जांच करानी चाहिए थी. चुनाव आयोग को अच्छी तरह पता है कि वो कौन लोग हैं, इसलिए जांच नहीं कराई. उन्होंने कहा कि 84 लोगों ने 4 हजार लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आवेदन किया था. इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 1 लाख 48 हजार वोटों में से 42 हजार वोटों काट दिए गए थे और विधानसभा में कुल 1 लाख 6 हजार वोटर ही बचे थे. इसके बाद भी 6100 वोटरों के नाम काटने के लिए आवेदन दिए गए. साथ ही, करीब 10500 नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए गए. तरूण कुमार चौटाला ने 108, उषा देवी ने 22, राजकुमार ने 82 वोट काटने के आवेदन दिए, लेकिन चुनाव आयोग के सामने इन लोगों ने कोई भी आवेदन करने से साफ इनकार कर दिया. चुनाव आयोग ने इस फर्जीवाड़े की जांच में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाईं.

AAP नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 7 दिसंबर 2018 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैंपेन चलाया था कि गलत वोट काटे जा रहे हैं. उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के ट्वीट को रिट्वीट कर एक बताया था कि भाजपा द्वारा लाखों वोट कटवाए जा रहे हैं. हैदराबाद की रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने तेलंगाना चुनाव से पहले ट्वीट किया था कि वह 12 साल से रह रही हैं, लेकिन उनका, उनके माता-पिता और बहन का वोट काट दिया गया है.

वर्ष 2013-14 से अक्सर यह बात देखी जा रही है कि वोटिंग के दिन जब गरीब आदमी वोट देने पहुंचता है तो बूथ पर उसे पता चलता है कि उसका वोट ही नहीं है. खासतौर पर गरीब इलाकों और अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी-झोपड़ियों और छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के बड़े स्तर पर वोट काटे जाते हैं. हर गरीब आदमी जान रहा होगा कि उसका वोट कैसे काटा जा रहा है. जबकि बिना सत्यापन के वोट नहीं काटे जा सकते. बीएलओ मौके पर जाकर सत्यापन करता है, जब व्यक्ति वहां नहीं रहता पाया जाता है तब नाम काटा जाता है. पिछले 10 सालों से देश भर में बिना सत्यापन के फर्जी आवेदन के जरिए लाखों वोटों को काटने का काम किया जा रहा है.

बता दें कि दिल्ली में भी आने वाले दिनों में बिहार की तर्ज पर SIR होने वाला है. इसकी तैयारियां शुरू हो गई है. भाजपा ने इसका समर्थन किया है तो वहीं विपक्ष इसके खिलाफ है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही SIR को लेकर कह चुके हैं कि भाजपा इसका समर्थन करती है. गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की वोटर लिस्ट सही रहे इसके लिए भाजपा हमेशा प्रयासरत रही है और पिछले 20 सालों में दिल्ली के वोटर लिस्ट पर हम हर प्रयास कर रहे थे जिससे वोटर लिस्ट ठीक की जा सके.

