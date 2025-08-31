ETV Bharat / state

पीएम मोदी के चीन दौरे पर सांसद चंद्रशेखर बोले- कहां गया स्वदेशी मॉडल? वोट रक्षा के लिए बनाएंगे वोट रक्षक दल - BANDA NEWS

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को बांदा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे. प्रदेश और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और योगी सरकार पर साधा निशाना.
नगीना सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और योगी सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read

बांदा : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे. उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद चंद्रशेखर ने कहा, आज यूपी के हर गांव में सड़कों का बुरा हाल है. सरकार 2017 से 2025 तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर सकी. प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है. खाद के लिए लाइन लगाए किसानों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है.

पीएम मोदी के चीन दौरे पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे दौरे होते रहते हैं. जब पीएम अमेरिका गए तो कह रहे थे अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है. पीएम मोदी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ. अब वह स्वदेशी मॉडल कहां चला गया. इनके ये सब खोखले नारे हैं.

उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कहा कि वोट चोरी को लेकर हम पिछले डेढ़ साल से गांव-गांव जा रहे हैं. हम हर वार्ड में चार वोट रक्षक बनाने जा रहे हैं.

रामजीलाल सुमन बोले- डीएनए एक तो समाज में टकराव क्यों : वहीं फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर जवाब दिया. कहा कि जब 40 हजार साल से हिंदुओं का डीएनए एक है तो फिर समाज मे टकराव क्यों है. समाज का कुछ तबका उपेक्षित महसूस क्यों करता है. उन्होंने कहा कि जो बातें कही जाती हैं, उन पर अमल करने की भी जरूरत है.

चीन दौरे पर उठाए सवाल : उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं, लेकिन पीएम को चीन जाकर उस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए जिसमें चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है.

बिहार की जनता बीजेपी के खिलाफ : उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गयी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने के सवाल पर रामजीलाल ने कहा कि सैद्धान्तिक रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चयन विधायक करते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी होने के कारण तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना स्वाभाविक है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 10 महीने में 13 लाख से अधिक गरीब परिवार जीरो पावर्टी से जुड़े, जानिए गरीबी में कौन सा शहर है नंबर वन

बांदा : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे. उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद चंद्रशेखर ने कहा, आज यूपी के हर गांव में सड़कों का बुरा हाल है. सरकार 2017 से 2025 तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर सकी. प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है. खाद के लिए लाइन लगाए किसानों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है.

पीएम मोदी के चीन दौरे पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे दौरे होते रहते हैं. जब पीएम अमेरिका गए तो कह रहे थे अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है. पीएम मोदी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ. अब वह स्वदेशी मॉडल कहां चला गया. इनके ये सब खोखले नारे हैं.

उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कहा कि वोट चोरी को लेकर हम पिछले डेढ़ साल से गांव-गांव जा रहे हैं. हम हर वार्ड में चार वोट रक्षक बनाने जा रहे हैं.

रामजीलाल सुमन बोले- डीएनए एक तो समाज में टकराव क्यों : वहीं फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर जवाब दिया. कहा कि जब 40 हजार साल से हिंदुओं का डीएनए एक है तो फिर समाज मे टकराव क्यों है. समाज का कुछ तबका उपेक्षित महसूस क्यों करता है. उन्होंने कहा कि जो बातें कही जाती हैं, उन पर अमल करने की भी जरूरत है.

चीन दौरे पर उठाए सवाल : उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं, लेकिन पीएम को चीन जाकर उस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए जिसमें चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है.

बिहार की जनता बीजेपी के खिलाफ : उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गयी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने के सवाल पर रामजीलाल ने कहा कि सैद्धान्तिक रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चयन विधायक करते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी होने के कारण तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना स्वाभाविक है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 10 महीने में 13 लाख से अधिक गरीब परिवार जीरो पावर्टी से जुड़े, जानिए गरीबी में कौन सा शहर है नंबर वन

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRASHEKHAR AZADMP CHANDRASHEKHAR REACHED BANDABANDA NEWSBANDA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.