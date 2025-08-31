बांदा : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे. उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद चंद्रशेखर ने कहा, आज यूपी के हर गांव में सड़कों का बुरा हाल है. सरकार 2017 से 2025 तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर सकी. प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है. खाद के लिए लाइन लगाए किसानों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है.

पीएम मोदी के चीन दौरे पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे दौरे होते रहते हैं. जब पीएम अमेरिका गए तो कह रहे थे अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है. पीएम मोदी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ. अब वह स्वदेशी मॉडल कहां चला गया. इनके ये सब खोखले नारे हैं.

उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कहा कि वोट चोरी को लेकर हम पिछले डेढ़ साल से गांव-गांव जा रहे हैं. हम हर वार्ड में चार वोट रक्षक बनाने जा रहे हैं.

रामजीलाल सुमन बोले- डीएनए एक तो समाज में टकराव क्यों : वहीं फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर जवाब दिया. कहा कि जब 40 हजार साल से हिंदुओं का डीएनए एक है तो फिर समाज मे टकराव क्यों है. समाज का कुछ तबका उपेक्षित महसूस क्यों करता है. उन्होंने कहा कि जो बातें कही जाती हैं, उन पर अमल करने की भी जरूरत है.

चीन दौरे पर उठाए सवाल : उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं, लेकिन पीएम को चीन जाकर उस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए जिसमें चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है.

बिहार की जनता बीजेपी के खिलाफ : उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गयी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने के सवाल पर रामजीलाल ने कहा कि सैद्धान्तिक रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चयन विधायक करते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी होने के कारण तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना स्वाभाविक है.

