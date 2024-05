ETV Bharat / state

आज आएगा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम, 8वीं और 5वीं के कल जारी होंगे रिजल्ट - Result of eighth and fifth board

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 20 hours ago

8वीं और 5वीं बोर्ड का परिणाम कल ( Etv Bharat )

बीकानेर. प्रदेश में नए शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले परीक्षा परिणाम धीरे-धीरे जारी हो रहे हैं. बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद अब बीकानेर जिला प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा आठवीं बोर्ड और पांचवीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम को जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. गुरुवार को आठवीं और पांचवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित करेंगे. गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा के करीब 27 लाख विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा. आठवीं बोर्ड परीक्षा में इस बार 12.50 लाख और पांचवीं बोर्ड में 14.37 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इस बार परीक्षा परिणाम नई सरकार के शिक्षा मंत्री जारी नहीं करेंगे, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से परीक्षा परिणाम बीकानेर से जारी होगा. इसे भी पढ़ें- ऑफिस में नया भेष पड़ा भारी, हाफ पैंट में RBSE ऑफिस पहुंचा सेक्शन ऑफिसर, बोर्ड सचिव ने किया सस्पेंड - Section officer suspended 10वीं बोर्ड का परिणाम आज : वहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकंडरी और प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम आज शाम 5 बजे जारी होगा. बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया है. मंगलवार को प्रशासक और सचिव नए अधिकारियों की बैठक लेने के बाद सेकंडरी और प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है. सेकंडरी और प्रवेशिका परीक्षा में कुल 10 लाख 62 हजार से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म होगा. वहीं, 20 मई को बोर्ड ने हायर सेकंडरी के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी किया था.