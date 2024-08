ETV Bharat / state

शहादत पर राज्य के सैनिक, अग्निवीर परिवार के आश्रित को मिलेगी नौकरी, सीएम हेमंत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी - Dependent of Agniveer will get Job

Published : 16 hours ago

पासिंगआउट परेड के दौरान अग्निवीर ( ईटीवी भारत )