मनीषा डेथ केस पर बोलीं विनेश फोगाट - वो तोड़ेंगे, साजिश रचेंगे लेकिन परिवार घबराएं नहीं, हम साथ है - MANISHA DEATH CASE

मां बनने के बाद पहली बार जुलाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई विनेश फोगाट. पढ़ें डिटेल में उन्होंने क्या कहा.

विनेश फोगाट ने कार्यकर्ताओं की बैठक लीं
विनेश फोगाट ने कार्यकर्ताओं की बैठक लीं (ईटीवी भारत)
Published : August 20, 2025 at 9:20 PM IST

जींद: जुलाना कस्बे के रेस्ट हाउस में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मां बनने के बाद पहली बार विधायक विनेश फोगाट कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचीं. इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा.

मनीषा की मौत पर दिया बयान

विनेश फोगाट ने कहा कि हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. जींद में रोजाना क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, जबकि पहले यहां इस तरह की स्थिति नहीं थी. उन्होंने भिवानी में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि बेटी सबकी समान है और उसे न्याय दिलाने के लिए समाज का एकजुट होना सकारात्मक है, अन्यथा प्रदेश में कोई सकारात्मक माहौल नहीं है. मनीषा की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे. उसके परिवार वाले घबराएं नहीं, हम साथ खड़े हैं.

मनीषा डेथ केस पर बोलीं विनेश फोगाट (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री की कोई अधिकारी सुनता नहीं

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं. आंदोलन के दौरान भी उन्होंने देखा कि किस तरह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है. विधायक ने कहा कि जुलाना की समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी फोन तक नहीं उठाते. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार अधिकारियों के हाथ में है, मुख्यमंत्री की कोई सुनता नहीं है.

भाजपा में भ्रष्टाचार की होड़ है - विनेश

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधायक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जुलाना में चेयरमैन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. भाजपा में यह होड़ मची है कि कौन बड़ी रिश्वत लेगा. उन्होंने कहा कि दो-तीन बार वह खुद भी भ्रष्टाचार पकड़ चुकी हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

विनेश फोगाट ने थाना प्रभारी को नशे में और असभ्य बताया

इस दौरान जुलाना क्षेत्र में गुमशुदगी के एक मामले को लेकर भी हंगामा हुआ. गांव के लोगों ने बताया कि 14 अगस्त से एक महिला का पति लापता है. इस पर विधायक ने थाना प्रभारी रविंद्र को फोन मिलाया, लेकिन उनके जवाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया. विधायक ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी शराब के नशे में थे और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यह जंगलराज की निशानी है.

थाना प्रभारी बोले- मैं कभी शराब नहीं पीता

हालांकि, जब इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र से बात की गई तो उन्होंने आरोपों से इनकार किया. उनका कहना था कि विधायक का फोन पहली बार आया था, इसलिए उन्होंने केवल यह पूछा कि सामने से कौन बोल रहा है. उन्होंने दावा किया कि वे कभी शराब नहीं पीते और मामले की जांच चल रही है.

