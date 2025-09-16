लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारने वाली सीटों का डेटा खंगाल रही कांग्रेस, राजस्थान की दो सीटों पर सर्वे
वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हार का डेटा जुटा रही है.
Published : September 16, 2025 at 5:11 PM IST
जयपुर: लोकसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशभर में हमलावर है. वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के मामलों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों खुलासा करते हुए कई दावे किए थे. इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सर्वे टीम देश की उन कई लोकसभा सीटों पर आंतरिक सर्वे कर रही है, जहां कांग्रेस कम अंतर से चुनाव हारी है. इस अभियान में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को भी शामिल किया है, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक बूथवार आंकड़ा खंगाल रहे हैं. इसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी.
एआईसीसी ने राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल को जयपुर ग्रामीण और अनिल यादव को अलवर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है. जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस महज 1615 वोटों से हार गई थी. दिलचस्प यह है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस 7 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस 81 हजार वोटों से भाजपा से पीछे हो गई थी. ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षक इस सीट का बूथवार आंकड़ा खंगाल रहे हैं कि कहीं यहां वोट चोरी तो नहीं हुई. हाल ही झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप नरवाल ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वोट चोरी को लेकर एक कार्यशाला भी की थी. कार्यकर्ताओं से बूथवार डेटा लिया गया था. साथ ही यहां बूथ रक्षक भी तैनात किए गए थे.
पढ़ें: चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास, डोटासरा ने दिया स्तरहीन बयान : पूनिया
अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस 53 हजार वोटों से भाजपा से पीछे रह गई थी. अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 48 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इसी तरह कोटा लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस 41 हजार वोटों से चुनाव हारी थी, तब कांग्रेस ने इस सीट पर भाजपा पर धनबल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. इस सीट पर अगले चरण में पर्यवेक्षक लगाने की बात कही जा रही है.
तीन बार हो चुकी है कार्यकर्ताओं की बैठक: जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यहां पर्यवेक्षक लगाए हैं, जो बूथवार डेटा एकत्रित कर रहे हैं. अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हमने पहले ही इस सीट पर गड़बड़ी की बात कही थी और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं. जयपुर के उप जिला प्रमुख और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मोहन डागर ने कहा कि देश की कई सीटों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है. इसके तहत जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर प्रदीप नरवाल और अलवर लोकसभा सीट पर अनिल यादव को प्रभारी बनाकर भेजा गया है. झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सबसे अधिक वोटों से चुनाव हारी हैं, जबकि कांग्रेस का झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा जनाधार रहा है. सात विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहा, लेकिन इतने बड़े अंतर से चुनाव हारने के कारण हम बूथवार आंकड़े खंगाल रहे हैं. पूरी टीम इस काम में लगी हुई है. पूरा डेटा एकत्रित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा.
यह भी पढ़ें: वोट चोरी और कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, गुंजल बोले- भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही
अलवर शहर में सामने आई गड़बड़ी: मुंडावर से कांग्रेस विधायक और अलवर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे ललित यादव का कहना है कि अलवर शहर में बूथवार डेटा एकत्रित किया जा रहा है. जांच में कुछ गड़बड़ी सामने आई है. कुछ पते (एड्रेस) पर अधिक वोट सामने आए हैं. अभी ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते. केंद्रीय पर्यवेक्षक उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.
जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट: जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी बूथवार रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपेंगे. उसके बाद राहुल गांधी चुनिंदा सीटों को लेकर खुलासा करेंगे. गौरतलब है कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि राजस्थान की जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटा, बीकानेर लोकसभा सीटों पर भी वोटों की चोरी हुई है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अपने स्तर पर इन सीटों के बूथवार आंकड़ों की जांच करेगी.