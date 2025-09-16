ETV Bharat / state

लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारने वाली सीटों का डेटा खंगाल रही कांग्रेस, राजस्थान की दो सीटों पर सर्वे

वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 5:11 PM IST 4 Min Read

जयपुर: लोकसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशभर में हमलावर है. वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के मामलों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों खुलासा करते हुए कई दावे किए थे. इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सर्वे टीम देश की उन कई लोकसभा सीटों पर आंतरिक सर्वे कर रही है, जहां कांग्रेस कम अंतर से चुनाव हारी है. इस अभियान में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को भी शामिल किया है, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक बूथवार आंकड़ा खंगाल रहे हैं. इसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी. एआईसीसी ने राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल को जयपुर ग्रामीण और अनिल यादव को अलवर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है. जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस महज 1615 वोटों से हार गई थी. दिलचस्प यह है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस 7 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस 81 हजार वोटों से भाजपा से पीछे हो गई थी. ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षक इस सीट का बूथवार आंकड़ा खंगाल रहे हैं कि कहीं यहां वोट चोरी तो नहीं हुई. हाल ही झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप नरवाल ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वोट चोरी को लेकर एक कार्यशाला भी की थी. कार्यकर्ताओं से बूथवार डेटा लिया गया था. साथ ही यहां बूथ रक्षक भी तैनात किए गए थे. पढ़ें: चोरी का सारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड कांग्रेस के पास, डोटासरा ने दिया स्तरहीन बयान : पूनिया अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस 53 हजार वोटों से भाजपा से पीछे रह गई थी. अलवर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 48 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इसी तरह कोटा लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस 41 हजार वोटों से चुनाव हारी थी, तब कांग्रेस ने इस सीट पर भाजपा पर धनबल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. इस सीट पर अगले चरण में पर्यवेक्षक लगाने की बात कही जा रही है.