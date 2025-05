ETV Bharat / state

जानलेवा है थैलेसीमिया, बोन मैरो है रामबाण इलाज! - INTERNATIONAL THALASSEMIA DAY

थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 8, 2025 at 12:12 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 12:47 PM IST 3 Min Read

कोडरमा: थैलेसीमिया एक ऐसा असाध्य रोग है, जिसके कारण शरीर में ब्लड नहीं बनता है. शरीर की रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है. ऐसे मरीजों को हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है. कोडरमा जिला में कई ऐसे मरीज इस रोग से जूझ रहे हैं. आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है. थैलेसीमिया एक ऐसी असाध्य बीमारी है, जो बच्चों के जन्म के साथ होती है. इस बीमारी से ग्रसित मरीजों में रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से निष्क्रिय होती है यानी शरीर में रक्त नहीं बनता है. ऐसे मरीज जिंदगी रक्तदाताओं और रक्तवीरों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं. ऐसे मरीजों के लिए कई सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जो इस रोग से ग्रसित मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध करवाते हैं. जानलेवा है थैलेसीमिया! (Etv bharat) ये है कोडरमा जिला के पिपराही की रहने वाली देवंती देवी. इनके चार बच्चे हैं लेकिन दो बेटियां थैलेसीमिया रोग से ग्रसित है. देवंती की बड़ी बेटी गायत्री को जहां महीने में एक बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी ओर उनकी छोटी बेटी सृष्टि को दो महीने में एक बार खून चढ़ाने की जरुरत होती है. पूरे जिले में 50 थैलेसीमिया पीड़ित है, जिन्हें हर महीने रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. देवंती देवी बताती हैं कि पहले रक्त चढ़ाने के लिए कई तरह की समस्याएं होती थी लेकिन अब अगर ब्लड बैंक में नहीं मिलता तो संस्थाओं के मदद से उन्हें उनकी बेटी के लिए रक्त आसानी से मिल जाता है. उन्होंने बताया कि शरीर में रक्त की कमी होने पर बच्चियों को कई तरह की परेशानी और तकलीफ होनी भी शुरू हो जाती है.

Last Updated : May 8, 2025 at 12:47 PM IST