अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस: साम्प्रदायिक तनाव पर सवाई सिंह की चिंता, शांति के बिना विकास असंभव

सवाई सिंह ने कहा कि आज जिस तरह से शांति की आवश्यकता है, उसमें कहा जा सकता है कि पहले से ज्यादा शांति के लिए काम करना जरूरी है. पिछले कुछ सालों में देश और प्रदेश में समाजों के बीच बने तनावपूर्ण माहौल पर उन्होंने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शांति के बिना समाज का विकास सही दिशा में नहीं हो सकता. चाहे कितने भी लोग कहें कि हम विकास करेंगे, लेकिन शांति और सद्भाव के बिना समाज में विकास संभव नहीं है.

पहले से ज्यादा शांति की जरूरत: अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर शांति के लिए काम करने वाले गांधी विचारक सवाई सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि शांति की आवश्यकता आज पहले से ज्यादा है. समाज में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है और इस तरह की घटनाओं से प्रदेश और देश के विकास पर भी असर पड़ता है. सवाई सिंह ने कहा कि समाज में छोटी-छोटी बातों को लेकर बनने वाला तनाव बड़ी चिंता का विषय है.

मौजूदा दौर में इस दिन की प्रासंगिकता समाज में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के कारण और अधिक हो गई है. राजस्थान में पिछले कुछ सालों में सांप्रदायिक घटनाओं ने शांति को प्रभावित किया है. हालांकि, समाज में समग्र सेवा संघ जैसे संगठन भी हैं, जिन्होंने इन तनावपूर्ण माहौल में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत किया जा सके. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक युद्ध विराम को बढ़ावा देना, हिंसा को समाप्त करना और स्थायी शांति व संवाद को मजबूत करना है.

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (ETV Bharat GFX)

हथियारों की खरीद पर चिंता: सवाई सिंह ने कहा कि जिस तरह से दिन-प्रतिदिन देशों में हथियारों की खरीद की होड़ बढ़ रही है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है. यह होड़ समाप्त होनी चाहिए तभी देश का विकास संभव है. सवाई सिंह ने कहा कि भारत के संदर्भ में देखें, तो आजादी की लड़ाई भी अहिंसा के रास्ते पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हासिल की गई थी. आज भी समाज में शांति और सद्भाव की आवश्यकता बनी हुई है.

राजनीतिक दलों की भूमिका: सवाई सिंह ने कहा कि उनका राजनीति से किसी भी दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तटस्थ होकर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को ऐसी भूमिका नहीं निभानी चाहिए. वोट की राजनीति के लिए अगर इस तरह की भूमिका होती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र पर कलंक है. उन्होंने कहा कि जनता को भी समझना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल या समाज के नेता के कहने पर बहकना या भड़कना ठीक नहीं है. कुछ लोग अपने सामाजिक और राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटनाओं को भड़काते हैं. आम जनता को यह समझना होगा कि हिंसा और तनाव से किसी को फायदा नहीं होगा.

राजस्थान में साम्प्रदायिक घटनाओं का प्रभाव: सवाई सिंह बताते हैं कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में कुछ झगड़ों ने साम्प्रदायिक घटना का रूप ले लिया. साल 2022 और 2024 में कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं. 2022 में करौली और जोधपुर में हिंसा हुई थी और 2024 में चित्तौड़गढ़ के पहुना गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान तनाव पैदा हुआ था. ये घटनाएं विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और ध्रुवीकरण को दर्शाती हैं.

सवाई सिंह ने बताया कि जयपुर, उदयपुर, टोंक जिले के मालपुरा सहित कुछ जिलों में छोटी-सी बात पर हुए झगड़े भी साम्प्रदायिक घटना का रूप ले गए. इन घटनाओं में समग्र सेवा संघ ने शांति स्थापित करने और माहौल को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सवाई सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिलते ही संघ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश करती है और माहौल को नियंत्रित करती है.

