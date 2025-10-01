ETV Bharat / state

सात्विक वीणा और सात स्वर: सलिल भट्ट का संदेश, संगीत ही मानवता को जोड़ सकता है

अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस पर सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट ने संगीत के महत्व और सात स्वरों व चक्रों के बारे में बताया.

सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट
सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 11:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर मशहूर सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट ने संगीत को मानवता को जोड़ने वाली शक्ति बताया. उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया क्षेत्र और धर्म के नाम पर बंट रही है, तब संगीत ही ऐसा माध्यम है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो सकता है. सलिल भट्ट ने इसे "विश्व भाषा" करार देते हुए बताया कि संगीत में शब्दों और भाषा का कोई बंधन नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस की शुरुआत और उद्देश्य: 50 साल पहले, 1975 में यूनेस्को के तत्वावधान में गठित इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल ने अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस की शुरुआत की थी, तभी से ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य संगीत को बढ़ावा देना, लोगों में शांति और भाईचारे की भावना पैदा करना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना था. सलिल भट्ट ने बताया कि संगीत में सात स्वर होते हैं, जो मानव शरीर के सात चक्रों से जुड़े हैं.

वीणा वादक सलिल भट्ट से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- बॉलीवुड गीतों के शहंशाह हसरत जयपुरी: प्रेम, शायरी और संगीत की अमर विरासत

सात स्वर और सात चक्र: सलिल भट्ट ने संगीत और शरीर के बीच संबंध पर चर्चा करते हुए कहा कि जैसे संगीत में सात स्वर हैं, वैसे ही मानव शरीर में सात चक्र होते हैं. प्रत्येक चक्र का अपना स्वर होता है, जब ये स्वर और चक्र संतुलन में होते हैं, तो व्यक्ति के भीतर शांति और संतुलन आता है. उन्होंने कहा कि यदि मानव देह के सात चक्र और संगीत के सात स्वर सामंजस्यपूर्ण हों, तो दुनिया में न कोई संघर्ष होगा और न ही हिंसा.

संयुक्त राष्ट्र में 'वीणा वादन' का अद्भुत प्रदर्शन: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आयोजित विशेष सत्र में भारतीय संगीत की प्रस्तुति दी गई. करीब सवा घंटे तक शास्त्रीय संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा और सलिल भट्ट ने सात्विक वीणा पर विश्वकौंस, किरवानी और राग देश जैसी रचनाओं का वादन किया. इन रागों को सुख, शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है. सलिल भट्ट ने कहा कि जब देशों के प्रतिनिधि एक ही धुन सुनते हैं, तो उनके दिलों में एक समान कंपन पैदा होता है, जो सौहार्द की नींव रखता है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर में पहली बार अमेय डबली की कॉन्सर्ट: लोक, फ्यूजन और भक्ति का संगम दिखा...

विश्व शांति के लिए विशेष रचना: सलिल भट्ट ने अपने पिता और गुरु पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा रचित राग विश्वकौंस का जिक्र किया. उन्होंने इसे अपनी सात्विक वीणा पर प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह राग श्रोताओं के मन को शांत करने और आपसी सद्भाव जगाने की क्षमता रखता है. सलिल भट्ट ने कहा कि संगीत में करियर के अवसर सीमित जरूर हैं, लेकिन संभावनाएं व्यापक हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार स्कूल-कॉलेजों में संगीत विभाग को मजबूती से जोड़े. यदि बच्चों को केवल शिक्षा दी जाएगी और संस्कारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो समाज में संस्कार की कमी होगी.

उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वर और ताल के बिना शिक्षा अधूरी है, जब बच्चे स्वर और ताल में रहेंगे, वे न केवल मानसिक रूप से संतुलित होंगे, बल्कि असुरों और बेतालों से भी दूर रहेंगे. सलिल भट्ट ने कहा कि स्वर और ताल केवल संगीत नहीं, बल्कि जीवन जीने की लय हैं. यदि प्रकृति, मनुष्य और संगीत संतुलन में रहें, तो प्रलय जैसी स्थितियों से भी बचा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आने वाली पीढ़ियां स्वर और ताल के साथ जीना सीख जाएं, तो न केवल संस्कारवान समाज बनेगा बल्कि पूरी दुनिया एक सुर में बंधकर शांति और सद्भाव की मिसाल पेश कर सकेगी.

इसे भी पढ़ें- जयपुर घराने की ध्रुपद विरासत, राजस्थान की मिट्टी से निकली संगीत की यात्रा

इसे भी पढ़ें- संगीत बना यातायात नियमों की शिक्षा का नया माध्यम, अजमेर ट्रैफिक पुलिस का अनूठा नवाचार

For All Latest Updates

TAGGED:

अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस कब हैसात्विक वीणामशहूर सात्विक वीणा वादक सलिल भट्टRAGA VISHWAKOUNSINTERNATIONAL MUSIC DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.