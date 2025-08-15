उज्जैन: उज्जैन जिले के महीदपुर तहसील क्षेत्र के तुलसापुर गांव में 15 अगस्त को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक मां पर आरोप है कि उसने घर में खेल रही अपनी दो मासूम बच्चियों को पहले पीटा और फिर मौत के घाट उतार दिया. जेठानी ने गांव के चौकीदार को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया. उससे पूछताछ जारी है.

महीदपुर तहसील क्षेत्र के तुलसापुर गांव की घटना

महीदपुर एसडीओपी सुनील वरकड़े ने बताया "महीदपुर थाना क्षेत्र में दोपहर लगभग 3:30 बजे 2 मासूम बच्चियों की हत्या की सूचना मिली थी. घटनास्थल से पता चला कि 23 वर्षीय मां ने ही अपनी दोनों मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा है. मामले में महिला को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बच्चियों का पीएम शनिवार सुबह होगा. महिला ने प्राथमिक पूछ्ताछ में बच्चियों को मारना कबूल किया है. गिरफ्तारी दर्ज कर शनिवार को न्यायालय पेश करेंगे."

महिला की जेठानी ने गांव के चौकीदार को दी वारदात की सूचना

एसडीओपी सुनील वरकड़े ने कहा "घटना की सूचना महिला की जेठानी द्वारा गांव के चौकीदार को और फिर पुलिस को मिली. महिला की 3 बच्चियां हैं. एक 7 साल की, दूसरी 4 वर्ष और तीसरी 8 महीने की. दोनों छोटी बच्चियों को महिला ने मारा है. प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों बच्चियां घर में खेल रही थीं. उसी दौरान किसी कारण से मां ने उनको मारा और फिर हत्या कर दी. फिर अपनी जेठानी को कहा कि मैंने उन्हें मार दिया है."

शासकीय अस्पताल की महिला डॉ. मैत्री मिश्रा ने बताया "मृतक बच्चियों के शव पीएम रूम में रखवाया गया है. सुबह पीएम होगा. परिजनों ने मां के द्वारा मारना बताया है. सुबह पीएम के बाद ही कारण स्पष्ट होगा."