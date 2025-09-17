ETV Bharat / state

बॉलीवुड गीतों के शहंशाह हसरत जयपुरी: प्रेम, शायरी और संगीत की अमर विरासत

हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर जयपुर की फिरदौस मंजिल में उनकी यादें ताजा हो जाती हैं. उनके गीत, प्रेम और शायरी आज भी अमर हैं.

हसरत जयपुरी और उनकी हवेली
हसरत जयपुरी और उनकी हवेली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: आज बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि है. 17 सितंबर 1999 को मुंबई में उनका निधन हुआ था, लेकिन उनकी यादें आज भी जयपुर में जिंदा हैं. रामगंज क्षेत्र के पास घोड़ा निकास रोड पर स्थित उनकी हवेली फिरदौस मंजिल उनकी यादों को समेटे खड़ी है. यहीं 15 अप्रैल 1922 को हसरत जयपुरी का जन्म हुआ था. यही हवेली उनकी शायरी की शुरुआत का केंद्र बनी.

यादों का घर फिरदौस मंजिल: मुख्य सड़क पर स्थित यह हवेली कभी हसरत जयपुरी का बचपन और सपनों का घर थी. इसका नाम उनकी मां फिरदौस बेगम के नाम पर रखा गया. आज भले ही यहां कोई नहीं रहता, लेकिन खिड़कियों, दीवारों और गलियारों में उनकी कविता की गूंज सुनाई देती है. वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद इकबाल खान का कहना है कि हसरत जयपुरी का नाम पहले इकबाल हुसैन था, लेकिन शेरो- शायरी के बाद उन्होंने अपना नाम हसरत जयपुरी कर लिया. उन्होंने बताया कि हसरत जयपुरी मेरे पिता के बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनका घर पर आना-जाना लगा रहता था, जब भी वो जयपुर आते थे तब वह हमें बुला लिया करते थे और हम कई घंटे शेरो शायरी पर ही चर्चा करते थे.

जयपुर से संवाददाता फिरोज शैफी की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- कलाकारों की 'खान' मथुरा वालों की हवेली, देश-दुनिया में किया नाम रोशन

प्रेम, गीत और अमर रचनाएं: इकबाल खान ने यह भी बताया कि हसरत जयपुरी ने इसी हवेली की खिड़कियों में बैठकर कई ऐसे गीत लिखे जो बॉलीवुड में अमर हो गए. 1940 में मुंबई चले गए थे, उनके शुरुआती गीतों में से एक था, ‘एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, यह दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों’, उन्होंने यह गीत अपने दोस्तों को समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें मुंबई जाने में मदद की थी. हसरत जयपुरी का नाम शायरी की दुनिया में सुनते ही प्रेम का एहसास होता है. उन्होंने ‘बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है’ जैसे कई अमर गीत लिखे.

हसरत जयपुरी की यादें
हसरत जयपुरी की यादें (ETV Bharat GFX)

इकबाल खान ने बताया कि उनके करीब 2000 गीत 300 से अधिक फिल्मों में गाए गए. इसके अलावा उन्होंने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में भी कई मशहूर कलाम लिखे. उनके बचपन के दोस्त अब्दुल मजीद बताते हैं, “वे मुझे भाई समझते थे. उन्हें शेरो-शायरी का लगाव अपने नाना से मिला था. हवेली के सामने एक घर की तरफ देखकर वे गीत लिखा करते थे. यहीं बैठकर उन्होंने ‘यह मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना’ जैसा अमर गीत लिखा, जो बाद में फिल्म संगम में लिया गया.”

इसे भी पढ़ें- Jaddanbai Story: कहानी Sanjay Dutt की नानी जद्दनबाई की, जिसने कोठे से तय किया सिनेमा तक का सफर

दर्द और संघर्ष की कहानी: हसरत जयपुरी का जयपुर से गहरा नाता रहा. एक बार जयपुर में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था. उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब यह खबर अखबार में छपी तो उनसे मिलने वालों की भीड़ लग गई. अस्पताल प्रशासन ने उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा ताकि अन्य मरीजों को परेशानी न हो.

फिरदौस मंजिल जहां हसरत जयपुरी का जन्म हुआ था
फिरदौस मंजिल जहां हसरत जयपुरी का जन्म हुआ था (ETV Bharat Jaipur)

व्यक्तिगत जीवन की झलकियां: अब्दुल मजीद ने यह भी बताया कि हसरत जयपुरी की शादी के 7 साल बाद उनका बेटा हुआ. बेटे का चेहरा देखते ही वे भावुक होकर बोले, ‘तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर’. बाद में यह पंक्ति संगीतकारों के साथ मिलकर एक मशहूर गीत बन गई. 1997 में जयपुर आने पर वे करीब एक महीने तक दोस्तों के घर रुकते रहे. यही उनकी आखिरी मुलाकात रही. दो साल बाद 1999 में उनका निधन हो गया. उनके भांजे मशहूर संगीतकार अन्नू मलिक और डब्बू मलिक हैं, वे भी जयपुर आते और इसी हवेली में ठहरते थे.

हसरत जयपुरी
बेगम आपा, जिन्हें हसरत जयपुरी अपनी मां कहते थे (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जयपुर की इस हवेली में ठहरे थे 'आजाद', नहीं पकड़ पाए थे अंग्रेज

परिवार और रिश्तों की गर्माहट: हसरत जयपुरी अपनी मां की तरह अब्दुल मजीद की मां बेगम आपा को मानते थे. बेगम आपा आज 105 वर्ष की हैं. वे याद करती हैं, “जब भी वे जयपुर आते, हमारे घर रुकते और साथ बैठकर खाना खाते थे. उनका अपनापन परिवार जैसा था.”

गीतों की दुनिया में अमर नाम: हसरत जयपुरी का योगदान सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है. उनके गीतों ने प्रेम, दर्द, आस्था और सामाजिक जीवन को शब्द दिए. उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. फिरदौस मंजिल, घोड़ा निकास रोड, जयपुर, यह जगह सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि संगीत और संवेदनाओं का मंदिर है.

घोड़ा निकास रोड
घोड़ा निकास रोड (ETV Bharat Jaipur)

उनकी पुण्यतिथि पर जयपुर उनकी यादों से भर उठता है, जो लोग सड़क से गुजरते हैं, वे इस हवेली को देखकर ठहरते हैं और याद करते हैं उस मासूम लड़के को जो यहीं बैठकर प्रेम और गीत की अमर दुनिया रच गया. यही हसरत जयपुरी की सच्ची विरासत है.

इसे भी पढ़ें- Raj Kapoor House Case : पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राज कपूर की 'कपूर हवेली' टूटने से बची, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT HASRAT JAIPURIFIRDAUS MANZIL OF JAIPURBOLLYWOOD LYRICIST FROM JAIPURHASRAT JAIPURI FAMOUS SONGSHASRAT JAIPURI DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.