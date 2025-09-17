ETV Bharat / state

बॉलीवुड गीतों के शहंशाह हसरत जयपुरी: प्रेम, शायरी और संगीत की अमर विरासत

जयपुर: आज बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि है. 17 सितंबर 1999 को मुंबई में उनका निधन हुआ था, लेकिन उनकी यादें आज भी जयपुर में जिंदा हैं. रामगंज क्षेत्र के पास घोड़ा निकास रोड पर स्थित उनकी हवेली फिरदौस मंजिल उनकी यादों को समेटे खड़ी है. यहीं 15 अप्रैल 1922 को हसरत जयपुरी का जन्म हुआ था. यही हवेली उनकी शायरी की शुरुआत का केंद्र बनी.

यादों का घर फिरदौस मंजिल: मुख्य सड़क पर स्थित यह हवेली कभी हसरत जयपुरी का बचपन और सपनों का घर थी. इसका नाम उनकी मां फिरदौस बेगम के नाम पर रखा गया. आज भले ही यहां कोई नहीं रहता, लेकिन खिड़कियों, दीवारों और गलियारों में उनकी कविता की गूंज सुनाई देती है. वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद इकबाल खान का कहना है कि हसरत जयपुरी का नाम पहले इकबाल हुसैन था, लेकिन शेरो- शायरी के बाद उन्होंने अपना नाम हसरत जयपुरी कर लिया. उन्होंने बताया कि हसरत जयपुरी मेरे पिता के बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनका घर पर आना-जाना लगा रहता था, जब भी वो जयपुर आते थे तब वह हमें बुला लिया करते थे और हम कई घंटे शेरो शायरी पर ही चर्चा करते थे.

जयपुर से संवाददाता फिरोज शैफी की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- कलाकारों की 'खान' मथुरा वालों की हवेली, देश-दुनिया में किया नाम रोशन

प्रेम, गीत और अमर रचनाएं: इकबाल खान ने यह भी बताया कि हसरत जयपुरी ने इसी हवेली की खिड़कियों में बैठकर कई ऐसे गीत लिखे जो बॉलीवुड में अमर हो गए. 1940 में मुंबई चले गए थे, उनके शुरुआती गीतों में से एक था, ‘एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, यह दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों’, उन्होंने यह गीत अपने दोस्तों को समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें मुंबई जाने में मदद की थी. हसरत जयपुरी का नाम शायरी की दुनिया में सुनते ही प्रेम का एहसास होता है. उन्होंने ‘बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है’ जैसे कई अमर गीत लिखे.

हसरत जयपुरी की यादें (ETV Bharat GFX)

इकबाल खान ने बताया कि उनके करीब 2000 गीत 300 से अधिक फिल्मों में गाए गए. इसके अलावा उन्होंने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में भी कई मशहूर कलाम लिखे. उनके बचपन के दोस्त अब्दुल मजीद बताते हैं, “वे मुझे भाई समझते थे. उन्हें शेरो-शायरी का लगाव अपने नाना से मिला था. हवेली के सामने एक घर की तरफ देखकर वे गीत लिखा करते थे. यहीं बैठकर उन्होंने ‘यह मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना’ जैसा अमर गीत लिखा, जो बाद में फिल्म संगम में लिया गया.”