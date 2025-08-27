कोटा: गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणपति के साथ आपत्तिजनक फोटो लगाकर नॉनवेज रेस्टोरेंट के ऑफर और बधाई देने का मामला सामने आया है. जिस पर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो गई थी. जिस पर शिकायत के बाद नगर निगम कोटा आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए इस रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है.

वहीं, इस पूरे मामले में नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास का कहना है कि आयुक्त अनुराग भार्गव के निर्देश पर रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है. यहां पर अवैध रूप से आवासीय एरिया में व्यावसायिक निर्माण नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था. इन लोगों ने कोई फायर एनओसी नहीं ले रखी है व ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है. इसके अलावा नगरीय सीमा में भू-उपयोग परिवर्तन भी नहीं किया है. बिना नगरीय कर चुकाए मीट, मांस व मछली के रेस्टोरेंट का संचालित किया जा रहा है.

इस दुकान को 5 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया गया था. इसकी अवहेलना करने के बावजूद अब रेस्टोरेंट को सीज किया गया है. कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर भावना सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम सहित नगर निगम के अधिकारी और विज्ञान नगर थाने का जाप्ता भी मौजूद रहा.

बजरंग दल के चित्तौड़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि नॉनवेज रेस्टोरेंट ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई संदेश जारी किया. साथ ही फूड ऑफर भी जारी किया है. भगवान गणपति के साथ आपत्तिजनक नॉन वेज फूड के फोटो का उपयोग किया गया है. यह हिंदू समुदाय की आस्था पर चोट पहुंचाई है. इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए. हमने पुलिस और प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा दिया है.