शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर शोक की लहर, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा सहित कल्पना सोरेन ने जताया शोक - TRIBUTE TO RAMDAS SOREN

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर झारखंड के नेताओं ने शोक जताया है. इसमें कल्पना सोरेन, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास शामिल हैं.

TRIBUTE TO RAMDAS SOREN
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 2:09 PM IST

जमशेदपुर: झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विधायक रामदास सोरेन के निधन से राज्य में शोक की लहर है. 15 अगस्त 2025 की रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 62 वर्षीय सोरेन का निधन हो गया. उनके निधन की खबर ने जमशेदपुर और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मातम का माहौल बना दिया है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, उन्हें एक समर्पित आंदोलनकारी और सौम्य व्यक्तित्व वाला नेता बताया.

रामदास सोरेन की अंतिम यात्रा

2 अगस्त 2025 को सुबह रामदास सोरेन अपने आवास पर बाथरूम में गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और मस्तिष्क में रक्त का थक्का (ब्रेन हेमरेज) बन गया. उन्हें तत्काल एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही. डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए थी, लेकिन 15 अगस्त की रात उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर मिलते ही जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास पर मातम छा गया.

रघुवर दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान (ईटीवी भारत)

श्रद्धांजलि के साथ विदाई

रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को 16 अगस्त 2025 को दिल्ली से रांची लाया गया, जहां झारखंड विधानसभा के पास उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद, शव यात्रा का काफिला सड़क मार्ग से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा के मऊभंडार पहुंचा. वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास लाया गया, जहां पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए.

नेताओं ने जताया शोक

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रामदास सोरेन के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा, “रामदास सोरेन के निधन से कोल्हान क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वी सिंहभूम जिला, को अपूरणीय क्षति हुई है. उनका समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा.” रघुवर दास ने रामदास सोरेन को एक कर्मठ और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता बताया.

आंदोलनकारी से नेता तक का सफर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोरेन के साथ अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को याद करते हुए कहा, “रामदास सोरेन का व्यक्तित्व सौम्य और प्रेरणादायक था. भले ही हम अलग-अलग दलों में थे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उनका योगदान अनुकरणीय रहा.” अर्जुन मुंडा ने बताया कि झारखंड आंदोलन के दौरान सोरेन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले. आंदोलन के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया. उन्होंने कहा, “रामदास जी कई बार चुनाव जीते, हारे, और फिर जीते, लेकिन उनकी जनसेवा की भावना कभी कम नहीं हुई. उनके निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूं.”

शोक व्यक्त करते पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (ईटीवी भारत)

चंपाई सोरेन ने जताया शोक

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने भी रामदास सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि हमने अपने एक पुराने झारखंड आंदोलनकारी साथी को खो दिया है. लंबे समय तक हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है. संगठन के लिए एक साथ मिलकर दिन-रात काम किया, आज साथी के नहीं रहने से एक खालीपन है.

बीजेपी नेताओं ने जताया शोक

बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय ने रामदास सोरेन के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि वे जनता के सुख-दुख में हमेशा सहभागी बनकर जमीनी कार्यकर्ता के रुप में रहते थे. राज्य सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे. ऐसे में उनका यूं अचानक चला जाना बेहद ही दुखदायी है. उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन के चले जाने से हुई क्षति अपूरणीय है. मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं.

रामदास सोरेन के निधन पर शोक जताते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)
पता नहीं झारखंड को क्या ग्रहण लग गया हैः सीपी सिंह

वरिष्ठ भाजपा नेता और रांची विधायक सी पी सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि पता नहीं झारखंड को क्या ग्रहण लग गया है जो एक के बाद एक नेता जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं उन्हें देखने नहीं जा सका क्योंकि खुद इलाजरत था. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने श्रीचरणों में स्थान दे.

जेएमएम नेताओं की प्रतिक्रिया

जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन ने रामदास सोरेन को “झारखंडियत का पैरोकार” और “जुझारू सिपाही” बताते हुए कहा, “उनका निधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है. मरांग बुरु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.” जेएमएम के आधिकारिक हैंडल ने भी सोरेन के संघर्ष और समर्पण को प्रेरणास्रोत बताया.

एक आंदोलनकारी का जीवन

रामदास सोरेन घोड़ाबांधा, जमशेदपुर के निवासी थे और झारखंड आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी. आंदोलन के बाद उन्होंने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के टिकट पर कई बार चुनाव लड़ा. उनकी सादगी, जनसेवा, और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया. शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू कीं, जिनमें स्कूलों में आधारभूत ढांचे का विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं.

शोक में डूबा झारखंड

रामदास सोरेन के निधन की खबर ने उनके गृह क्षेत्र घाटशिला और जमशेदपुर में शोक की लहर पैदा कर दी है. उनके समर्थक और स्थानीय लोग उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. सोरेन की सादगी और जनता के प्रति उनके समर्पण की कहानियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. X पर कई यूजर्स ने उन्हें “झारखंड का सच्चा सिपाही” और “आंदोलन का नायक” बताया है.

