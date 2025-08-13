ETV Bharat / state

गाजियाबाद में किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप - FARMERS STAGE TRACTOR MARCH

गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने आयोजन किया किसान पंचायत.

गाजियाबाद में किसानों का तिरंगा ट्रैक्टर मार्च
गाजियाबाद में किसानों का तिरंगा ट्रैक्टर मार्च (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 6:16 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: स्वतंत्रता दिवस से पहले बुधवार को गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाली गई. कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हुए आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का गठन हुआ था. एसकेएम के आह्वान पर बुधवार को देशभर में किसानों द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाली गई. गाजियाबाद में एसकेएम के नेता चौधरी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दुहाई से शुरू हुआ ट्रैक्टर तिरंगा मार्च जिला मुख्यालय परिसर पर समाप्त हुआ.

गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने किसान पंचायत का आयोजन किया. इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप लगाए. किसानों का कहना है कि सरकार तमाम दावे और वादे करती हैं लेकिन आज भी खेत खलिहान में किसान बेबस और मजबूर हैं. किसान यूनियन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन भेजा गया है.

गाजियाबाद में किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च (ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा गया; ''गाजियाबाद में गन्ना मिल है. गन्ना मील से किसानों का भुगतान करने को लेकर कई बार अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है. किसानों को गन्ने का रेट ₹500 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा रेट में किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा है. गाजियाबाद में खाद और दवाई की भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. किसान पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.''

गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने किसान पंचायत का आयोजन किया.
गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने किसान पंचायत का आयोजन किया. (ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना है, "गाजियाबाद में किसानों को बिजली की काफी समस्या सामने आ रही है. सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ कर दिए. फिर भी किसानों को मुसीबत में डाला जा रहा है. लाखों के बिल भेजे जा रहे हैं. बिजली वाले विजिलेंस के साथ रात को घरों पर छापेमारी करते हैं, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है."

गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाली गई.
गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाली गई. (ETV Bharat)

मौजूदा सर्किल रेट के चलते किसानों को नुकसान:

जिलाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह ने आगे कहा, "आवारा पशुओं किसानों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. सरकार को गौशालाओं की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी जिससे आवारा पशुओं से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें. मौजूदा समय में किसानों को रात-रात भर जाग कर खेतों पर पहरा देना पड़ता है. किसानों की जमीन का सर्किल रेट सालों से बढ़ाया नहीं गया है सर्किल रेट बढ़ाया जाए. मौजूदा सर्किल रेट के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है.

गाजियाबाद में किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
गाजियाबाद में किसानों ने निकाला तिरंगा ट्रैक्टर मार्च, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप (ETV Bharat)

युवा किसान अतुल त्रिपाठी ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का केंद्र ने किसानों से वादा किया था, लेकिन अभी तक कानून का कुछ पता नहीं है. किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा है. गांव में किसान खाद की लाइनों में लगकर परेशान हैं. इसी क्रम में किसानों ने आज तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है. किसान की मांग है कि सरकारी हमारे साथ वादाखिलाफी ना करें जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें.

