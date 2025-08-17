ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में सिरसागंज के ओंकारेश्वर मंदिर और जदुद्वारा का होगा विकास, 6.45 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है. कोई स्थल विकास से अछूता नहीं रहेगा.

6.45 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास.
6.45 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास.
Published : August 17, 2025

Updated : August 17, 2025

फिरोजाबाद : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को दो बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इससे फिरोजाबाद पर्यटन हब बन सकेगा. इन परियोजनाओं की कुल लागत 6.45 करोड़ रुपये है.

पहली परियोजना सिरसागंज स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण है, जिसके लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. वहीं दूसरी परियोजना गांव उमरी स्थित जदुद्वारा स्थल के विकास से जुड़ी है, जिस पर 2 करोड़ 7 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, फिरोजाबाद पर्यटन का हब बनेगा.

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र का धार्मिक विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. हमारा उद्देश्य पुरानी धरोहरों को संजोना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें.

31 परियोजनाएं स्वीकृत : उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा जनपद के लिए कुल 31 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये योजनाएं सिरसागंज और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा लाएंगी और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

फिरोजाबाद में तेजी से हो रहा विकास : उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का विकास तेजी के साथ हो रहा है. ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का कोई स्थल विकास से अछूता नहीं रहेगा. फिरोजाबाद जिला भी यूपी में अग्रणी जनपदों में शामिल है, जहां तेजी के साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है. इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि रंजना गुरुदत्त सिंह, पूर्व चेयरमैन राम प्रकाश अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे.

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, फिरोजाबाद पर्यटन का हब बनेगा.

