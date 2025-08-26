कोटा : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को एकदिवसीय कोटा दौरे के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से राहत कार्य करें.

बैठक में बिरला ने साफ हिदायत अधिकारियों को दी है कि बाढ़ पीड़ितों के संबंध में किसी तरह की कोई लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारी बाढ़ पीड़ितों और फसलों का खराब झेल रहे किसानों के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें, यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचे. बिरला ने कहा कि उन्होंने खुद प्रभावित इलाकों में दौरा किया है. जिसमें परिवारों का सब कुछ बह गया है, ऐसे में तत्काल राहत भी मिलनी चाहिए.

बिरला ने कहा कि मकानों, पशुओं और फसलों के नुकसान का सर्वे ईमानदारी से हो और सभी पात्र प्रभावितों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता दी जाए. साथ ही बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू की जाए, ड्रेनेज सिस्टम चेक किया जाए और बिजली-पानी की व्यवस्था बहाल की जाए. बैठक में कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया, बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

सहायता देने के पहले नहीं मांगा जाए मकान का पट्टा : बिरला ने कहा कि सहायता राशि के आवेदन के समय प्रभावितों से मकान का पट्टा नहीं मांगा जाए. इसका नियमों में कोई प्रावधान नहीं है. जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें अधिक से अधिक सहायता मिल सके. बर्तन और कपड़ों की क्षति के लिए भी मुआवजा दिलाने का प्रयास हो. अतिवृष्टि से सोयाबीन और उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है. लघु और सीमांत किसानों को एसडीआरएफ नियमों के तहत अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए. कई स्थानों पर पानी की निकासी बंद होने से गांव और बस्तियों में जलभराव हो गया. इसके कारणों का अध्ययन कर स्थायी समाधान हो, ऐसा शहरी क्षेत्रों में भी किया जाए.