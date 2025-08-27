ETV Bharat / state

हरिद्वार स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी का धंधा, आपत्तिजनक हालत मिले 5 महिलाएं और 2 पुरुष - HARIDWAR SPA CENTER PROSTITUTION

हरिद्वार में स्पा सेंटर एवं सैलून की आड़ में वेश्यावृत्ति का खुलासा, 2 पुरुष समेत 5 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

HARIDWAR SEX RACKET
पुलिस की हिरासत में युवक-युवतियां (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read

हरिद्वार: कहने को तो हरिद्वार धर्मनगरी है, लेकिन यहां कई अनैतिक काम भी हो रहे हैं. जिसके चलते हरिद्वार बदनाम हो रहा है. ऐसा ही एक मामला एक मॉल से सामने आया है. जहां एक स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है. स्पा सेंटर के अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है.

हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार: दरअसल, हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है. बीती रोज यानी 26 अगस्त की शाम को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मॉल में स्थित स्पा एंड सैलून सेंटर में छापा मारा. छापेमारी के दौरान 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में मिले. जिन्हें आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया. साथ ही सभी को हिरासत में लेकर सिडकुल थाने लाया गया.

अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज: स्पा सेंटर में पकड़े गए ऋषिकेश निवासी दो पुरुष सचिन और गणेश समेत सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की मानें तो स्पा सेंटर एवं सैलून संचालिका हरियाणा की रहने वाली है. जिसके खिलाफ पुलिस ने अनियमितता पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की है. इसके साथ ही देह व्यापार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.

"जिस्मफरोशी की मुख्य आरोपी महिला सिडकुल (हरिद्वार) की रहने वाली है, जो कई सालों से अंतरराज्यीय गिरोह बनाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुजफ्फरनगर आदि स्थानों से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर एवं सैलून की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चला रही थी. इसके अलावा अन्य स्पा सेंटर में भी अनियमितताएं मिली हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार

हरिद्वार में फल फूल रहा जिस्मफरोशी का कारोबार: बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर चल रहा है. जिसकी तस्दीक आए दिन सामने आ रहे जिस्मफरोशी के मामले दे रहे हैं. कभी हेल्थ क्लब में तो कभी होटल तो कभी स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी के धंधे का खुलासा हो रहा है.

HARIDWAR SEX RACKET
स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा (फोटो सोर्स- Police)

कई ऐसे मामलों पर पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन जिस्मफरोशी में लिप्त लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. जो हरिद्वार की पवित्रता और आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं. हरिद्वार पुलिस का कहना है कि हरिद्वार में जिस्मफरोशी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

हरिद्वार: कहने को तो हरिद्वार धर्मनगरी है, लेकिन यहां कई अनैतिक काम भी हो रहे हैं. जिसके चलते हरिद्वार बदनाम हो रहा है. ऐसा ही एक मामला एक मॉल से सामने आया है. जहां एक स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है. स्पा सेंटर के अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है.

हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार: दरअसल, हरिद्वार में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है. बीती रोज यानी 26 अगस्त की शाम को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मॉल में स्थित स्पा एंड सैलून सेंटर में छापा मारा. छापेमारी के दौरान 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में मिले. जिन्हें आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया. साथ ही सभी को हिरासत में लेकर सिडकुल थाने लाया गया.

अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज: स्पा सेंटर में पकड़े गए ऋषिकेश निवासी दो पुरुष सचिन और गणेश समेत सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की मानें तो स्पा सेंटर एवं सैलून संचालिका हरियाणा की रहने वाली है. जिसके खिलाफ पुलिस ने अनियमितता पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की है. इसके साथ ही देह व्यापार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.

"जिस्मफरोशी की मुख्य आरोपी महिला सिडकुल (हरिद्वार) की रहने वाली है, जो कई सालों से अंतरराज्यीय गिरोह बनाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुजफ्फरनगर आदि स्थानों से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर एवं सैलून की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चला रही थी. इसके अलावा अन्य स्पा सेंटर में भी अनियमितताएं मिली हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार

हरिद्वार में फल फूल रहा जिस्मफरोशी का कारोबार: बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर चल रहा है. जिसकी तस्दीक आए दिन सामने आ रहे जिस्मफरोशी के मामले दे रहे हैं. कभी हेल्थ क्लब में तो कभी होटल तो कभी स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी के धंधे का खुलासा हो रहा है.

HARIDWAR SEX RACKET
स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा (फोटो सोर्स- Police)

कई ऐसे मामलों पर पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन जिस्मफरोशी में लिप्त लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. जो हरिद्वार की पवित्रता और आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं. हरिद्वार पुलिस का कहना है कि हरिद्वार में जिस्मफरोशी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 27, 2025 at 4:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HARIDWAR SEX RACKETहरिद्वार स्पा सेंटर में जिस्मफरोशीहरिद्वार देह व्यापार युवती गिरफ्तारGIRLS ARRESTED IN HARIDWARHARIDWAR SPA CENTER PROSTITUTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.