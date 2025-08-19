दमोह: आज जनसुनवाई के दौरान दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर उस समय पसोपेश में पड़ गए जब 76 वर्ष की एक महिला दीपरानी पटेल ने खुद को जिंदा बताते कागजों में उसे जिंदा करने की गुहार लगाई. सुनने में मामला अजीब जरूर है लेकिन यह सच है. दरअसल हिंडोरिया के निकट बिलाई ग्राम की निवासी 74 साल की दीपरानी पटेल ने उपस्थित होकर कलेक्टर को आवेदन दिया.

महिला ने कलेक्टर से कहा- डेढ़ साल से नहीं मिल रही वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि की राशि

महिला ने कलेक्टर से कहा "साहब मुझे ग्राम पंचायत ने कागजों में मृत घोषित कर दिया है, लेकिन मैं जिंदा हूं. मुझे आप कागजों में जिंदा कर दीजिए. मुझे डेढ़ साल से वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही है. जिसके कारण में आर्थिक तंगी से जूझ रही हूं."

असल में महिला के पति नाथूराम पटेल ने कई साल पहले उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद महिला अकेली ही रह रही है. उसका परिवार में कोई नहीं है. करीब डेढ़ साल पहले पंचायत विभाग ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद उसे शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया.

कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक को दिया मामले की जांच के आदेश

उसने पंचायत विभाग के कई चक्कर काटे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. तब आज कलेक्टर के समक्ष आकर अपनी आप बीती सुनाई. वृद्ध महिला की पूरी बात सुनने के बाद कलेक्टर ने तत्काल ही ई गवर्नेंस के जिला प्रबंधक महेश अग्रवाल को पूरे मामले की जांच के लिए अधिकृत करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

महिला के भतीजे धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि उनकी बुआ दीप रानी पटेल को बिलाई सचिव ने समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया है. जिसके कारण उन्हें किसान सम्मान निधि राशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है. हमें संभावना है कि कहीं उनको मृत घोषित करने के बाद उनके नाम पर किसी को कोई अनुचित लाभ तो नहीं पहुंचाया गया है."

ग्राम पंचायत के सचिव ने कहा- दो महिलाओं के एक से नाम की वजह से हुई गड़बड़ी

जबकि इस मामले में ग्राम पंचायत के सचिव रामप्रसाद चौबे का कहना है "दीप रानी की मार्च 2024 में मौत हो गई थी. उनकी सिंगल आईडी थी. जिसे दीप रानी पत्नी नाथूराम पटेल इस्तेमाल कर रही थीं. इन्होंने वह आईडी किसान सम्मान निधि, राशन आदि सभी जगह लगाई थी. उन्होंने समझा कि वह मेरी आईडी है और उसका इस्तेमाल करती रहीं. सितंबर 2024 में जब पेंशन सत्यापन के आदेश हुए तब जांच में यह पाया गया कि दीप रानी की मृत्यु हो गई है. जिसके बाद कागजों में मृत्यु शब्द लिख दिया. ठीक वैसे ही इनकी सुविधाएं बंद हो गईं. एक वर्ष के बाद इनको पता चला कि मेरी सुविधाएं बंद हो गई हैं. अब मामला संज्ञान में आ चुका है इसलिए नए कागजों पर उनकी नई आईडी बनेगी. उसके बाद इनकी सुविधाएं शुरू हो पाएंगी."

वही इस मामले में ई गवर्नेंस अधिकारी महेश अग्रवाल का कहना है "मैं मामले की जांच कर रहा हूं. दोनों पक्षों के बयान लिए हैं. दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि आखिर गलती किसकी है और त्रुटि कहां पर हुई है. जांच रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके."

पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों महिलाओं के नाम एक से हैं. लेकिन उनके पति के नाम अलग-अलग हैं. जब महिला राशन लेने जाती होगी तो उनका अंगूठा भी लगता होगा. उस समय यह सत्यापन क्यों नहीं हुआ कि अंगूठा कोई लगा रहा है और राशन कोई और ले रहा है? इसी तरह जब खाता नंबर अलग-अलग थे तो आखिरकार एक महिला की आईडी पर दूसरी महिला को किस तरह से किसान सम्मान निधि या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता रहा. उसी समय पंचायत विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.