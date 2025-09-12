ETV Bharat / state

झज्जर में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, गर्दन पर किया वार

झज्जर में बुजुर्ग महिला का शव पाया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

old woman Murder in Jhajjar
झज्जर में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 3:38 PM IST

झज्जर: हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी कस्बे के पाना हिंदयान मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई. महिला की पहचान 63 वर्षीय कृष्ण के तौर पर हुई है. मृत महिला अपने बेटे के साथ उसी घर में रहती थीं. हमलावर ने महिला की गर्दन पर तेज धार वाली हथियार से वार कर हत्या की वरदात को अंजाम दिया है.

घर से बदबू आने पर हुआ खुलासा: घटना का खुलासा तब हुआ घर से बदबू आने लगी. इस बारे में पड़ोसियों ने बताया कि, "महिला पिछले दो दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी."

बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या (ETV Bharat)

कमरे में लहूलुहान पाया गया शव: वहीं, सूचना मिलने पर बेरी शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार, चौकी प्रभारी सतबीर सिंह और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. परिजनों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया तो महिला का शव कमरे में लहूलुहान जमीन पर पड़ा मिला.

क्षेत्र में दहशत का माहौल: इसके बाद एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की हत्या किसने और क्यों की है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि "जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी." फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर नागरिक अस्पताल भेज दिया है. वहीं, इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

