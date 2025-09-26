ETV Bharat / state

दुमका में वृद्धा की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव में एक 63 साल की वृद्ध महिला सुमीधन हांसदा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह पूरा मामला गुरुवार देर रात 3:00 बजे के आसपास का है. दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव में किसान रुबेन हेम्ब्रम की पत्नी सुमीधन हांसदा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर उसका नाती दौड़कर कमरे से जब बाहर आया तो देखा कि एक आदमी भाग रहा है जबकि उसकी नानी आंगन में गिरी हुई है. नानी के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था. घटना के बाद सभी सदस्य इकट्ठे हो गए. हमले में घायल वृद्धा की हालत काफी गंभीर थी, परिजन कुछ समझ पाते उससे पहले की महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

घटनास्थल पर पुलिस ने शुरू की छानबीन

घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक मृतक का बेटा और उसकी पत्नी दूसरे गांव में रहते हैं. हत्या के बाद पति का कहना है कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

महिला की हत्या हुई है. पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है. किसी निष्कर्ष पर निकलने के बाद ही ज्यादा जानकारी दी जाएगी: अमित लकड़ा, थाना प्रभारी