ETV Bharat / state

दुमका में वृद्धा की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दुमका में एक 63 साल की वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

DUMKA ME EK MAHILA KI HATYA
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव में एक 63 साल की वृद्ध महिला सुमीधन हांसदा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह पूरा मामला गुरुवार देर रात 3:00 बजे के आसपास का है. दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव में किसान रुबेन हेम्ब्रम की पत्नी सुमीधन हांसदा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर उसका नाती दौड़कर कमरे से जब बाहर आया तो देखा कि एक आदमी भाग रहा है जबकि उसकी नानी आंगन में गिरी हुई है. नानी के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था. घटना के बाद सभी सदस्य इकट्ठे हो गए. हमले में घायल वृद्धा की हालत काफी गंभीर थी, परिजन कुछ समझ पाते उससे पहले की महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

घटनास्थल पर पुलिस ने शुरू की छानबीन

घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक मृतक का बेटा और उसकी पत्नी दूसरे गांव में रहते हैं. हत्या के बाद पति का कहना है कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

महिला की हत्या हुई है. पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है. किसी निष्कर्ष पर निकलने के बाद ही ज्यादा जानकारी दी जाएगी: अमित लकड़ा, थाना प्रभारी

इससे पहले हुई थी दो महिलाओं की हत्या

बता दें कि इससे पहले भी शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचुआं गांव में एकल 20 वर्षीय महिला सोना मुर्मू और उसकी 70 साल की नानी सोना बास्की की हत्या की गई थी हालांकि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा किया था. पुलिस ने इन दो हत्याओं के मामले में मृतक महिलाा के पति राजू सोरेन को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक राजू ने ससुराल में अपमान का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

पुलिस शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय वृद्धा की हत्या मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामला खुलासा करेगी.

ये भी पढ़ें- जामताड़ा में शख्स की चाकू घोंपकर हत्या, आपसी विवाद में पत्नी ने ले ली जान

खूंटी में मां के सामने बेटी की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, नानी-नातिन की बेरहमी से हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

DUMKA ME MAHILA KI HATYAOLD WOMAN BRUTALLY MURDEREDवृद्धा की धारदार हथियार से हत्यादुमका में वृद्धा की हत्याOLD WOMAN MURDER IN DUMKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.