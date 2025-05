ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन: सड़कों से हटेंगे 3 लाख वाहन; 122 पेट्रोल पंप पर लगेंगे हाईटेक कैमरे - NO FUEL FOR OVER AGE VEHICLES

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 18, 2025 at 2:29 PM IST 3 Min Read