दिल्ली में एक्सपायर वाहनों पर सख्ती, न पेट्रोल मिल रहा, न सड़क पर चलने की इजाजत, जानिए वाहन मालिकों के पास क्या है विकल्प

July 1, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ऐसे वाहनों के सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा रखा है. इसके बावजूद भी लोग एक्सपायर वाहनों को चला रहे थे. ऐसे वाहनों पर सख्ती बरतने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) व दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से ऐसे वाहनों के दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाने पर रोक लगा दी है. राजधानी दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन एक्सपायर दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से पेट्रोल पंपों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर यह पहचान कर रहे हैं कि वाहन ओवरएज है या नहीं. यदि कोई एक्सपायर वाहन आता है तो उसके नंबर के साथ स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है कि जिसमें नंबर के साथ बताया जाता कि वाहन एक्सपायर है. साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी सूचना जाती है. पेट्रोल पंप पर दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रांसपोर्ट व एमसीडी के कर्मचारी भी लगाए गए हैं, जो ऐसे वाहनों को जब्त भी कर रहे हैं. दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल (SOURCE: ETV BHARAT) जब्त हो गया वाहन तो क्या करें? यदि किसी का उम्र पूरी कर चुका वाहन पेट्रोल पंप या सड़क या किसी पार्किंग से जब्त किया जाता है तो वाहन मालिक को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा.

करीब 7000 रुपये का शुल्क और एक शपथ पत्रदेना होगा, जिसमें यह वादा करना होगा कि वह या तो वाहन को स्क्रैप कराएंगे या उसे निजी पार्किंग में खड़ा रखेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं लाएंगे. इसके बाद उनका वाहन यार्ड से वापस दिया जाएगा.

विभागों द्वारा वाहन को जब्त करने के बाद दिल्ली एनसीआर में बने यार्ड में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है. लंबे समय तक वाहन मालिक के न आने पर वाहन को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत स्क्रैप कर दिया जाता है.