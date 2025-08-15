रांचीः भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त सिर्फ एक ऐतिहासिक तारीख नहीं बल्कि गर्व, याद और जश्न का संगम है. सुबह होते ही तिरंगों से सजे मोहल्ले, स्कूलों में गूंजता राष्ट्रगान और गलियों में देशभक्ति के गीत. यह माहौल हर भारतीय के दिल को छू जाता है. इस पूरे रंगीन और जोश से भरे दृश्य में एक मीठी परंपरा भी चुपचाप अपनी जगह बनाए हुए है, वो है जलेबी.

जलेबी– जश्न की पहचान

गर्मागर्म, कुरकुरी और चाशनी में डूबी जलेबी न सिर्फ स्वाद में कमाल है बल्कि जश्न का भी अहम हिस्सा बन चुकी है. 15 अगस्त की सुबह झंडोतोलन के बाद जलेबी की खुशबू मानो हर गली में फैल जाती है. चाहे छोटे शहर का चौक हो या किसी महानगर की कॉलोनी, हर जगह लोग इसे खाकर आजादी के जश्न के साथ मिठास महसूस करते हैं.

स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची में जलेबी की बिक्री (ETV Bharat)

आजादी और मिठाई का रिश्ता

इतिहासकार बताते हैं कि आजादी के दौर में जब किसी मोर्चे पर जीत मिलती थी तो गांव-गांव में मिठाई बांटी जाती थी. जलेबी, अपनी आसान रेसिपी और लंबे समय तक ताजा रहने की वजह से, उस दौर की लोकप्रिय मिठाई बन गई तभी से यह खुशी के मौकों का अभिन्न हिस्सा रही है.

जलेबी खरीदते लोग (ETV Bharat)

विविधता में स्वाद की एकता

भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है और जलेबी इसका शानदार उदाहरण है. कहीं यह केसरिया रंग की होती है, कहीं मोटी ‘इमरती’ के रूप में, तो कहीं पतली और खस्ता. भले ही रूप बदल जाए लेकिन इसकी मिठास और लोगों का प्यार एक जैसा रहता है. यही वजह है कि इसे अनौपचारिक तौर पर ‘राष्ट्रीय मिठाई’ कह दिया जाता है.

जलेबी खरीदते ग्राहक (ETV Bharat)

रांची की गलियों में जलेबी की खुशबू

राजधानी रांची में इस 15 अगस्त पर जलेबी की बिक्री ने जैसे रिकॉर्ड तोड़ दिए. सुबह से ही मिष्टान की दुकानों और ठेलों पर भीड़ उमड़ पड़ी. कई दुकानों में तो कड़ाहियां बिना रुके जलेबियां छनती रहीं और ताजा जलेबी तुरंत खत्म हो जाती. लोग कहते हैं कि 15 अगस्त पर तिरंगा और जलेबी—दोनों ही जरूरी हैं तभी तो जश्न पूरा लगता है.

जलेबी बनाते कारीगर (ETV Bharat)

मिठास में लिपटी यादें

जलेबी का हर निवाला सिर्फ चीनी और आटे का स्वाद नहीं लाता, बल्कि आजादी के उन पलों की याद भी दिलाता है. जब देश ने पहली बार खुली हवा में सांस ली थी. यही वजह है कि यह मिठाई हर साल इस दिन, हमारे जश्न का सबसे मीठा हिस्सा बनकर लौट आती है.

जलेबी बेचते दुकानदार (ETV Bharat)

