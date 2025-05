ETV Bharat / state

बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी से बुजुर्ग का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी - ELDERLY MURDERED IN BOKARO

कोऑपरेटिव कॉलोनी में मिला बुजुर्ग का शव ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 11, 2025 at 8:38 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 8:43 PM IST 2 Min Read

बोकारो: जिले के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के पॉश इलाका कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक हत्या का मामला सामने आया है. कॉलोनी के आवास संख्या 192 में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला है. बुजुर्ग की चेहरे पर रॉड से हमला किया हुआ प्रतीत होता है. मृतक की पहचान बोकारो स्टील के रिटायर्ड कर्मी कालिका राय के रूप में हुई है, जो बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे. फॉरेंसिक टीम ने किया जांच बुजुर्ग की हत्या की सूचना रविवार दोपहर के वक्त पुलिस को मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा जल्द कर रही है. पुलिस को आशंका है कि हत्या देर रात को की गई है. घटना को लेकर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. घर में कई जगहों पर खून के निशान पाए गए हैं. कालिया राय अपने घर के बेड में नग्न अवस्था में मृत पाए गए हैं. टीम ने घर से खून के नमूनों के अलावा फिंगर प्रिंट भी लिया है. उसके अलावा कमरे के अन्य सामानों की भी जांच की है. घटना को लेकर जानकारी देते सिटी डीएसपी (ईटीवी भारत)

Last Updated : May 11, 2025 at 8:43 PM IST