ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर मिट्टी ढहने से दो मजदूरों की मौत, बिल्डर और ठेकेदारों पर लापरवाही का केस दर्ज - OLD FARIDABAD RAILWAY STATION

मिट्टी ढहने से दो मजदूरों की मौत ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 25, 2025 at 1:29 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 1:43 PM IST 3 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा में ओल्ड रेलवे स्टेशन फरीदाबाद पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढहने की दर्दनाक घटना में 2 महिला श्रमिकों की मौत हो गई. जबकि दो अन्य श्रमिक घायल हो गए. मृतकों की पहचान बिहार निवासी नमिता और पश्चिम बंगाल निवासी नंदिता उर्फ मोनी के रूप में हुई है. घायल गोविंद की शिकायत पर जीआरपी ने बिल्डर कंपनी दीपक बिल्डर्स, संबंधित ठेकेदारों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है. छांव में बैठे थे मजदूर: घटना शुक्रवार सुबह करीब 11.45 की है, जब स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के पास निर्माण कार्य के लिए जेसीबी मशीन से करीब 12-15 फीट गहरी खुदाई की जा रही थी. खुदाई के बाद श्रमिक नविता, नंदिता, काजल और गोविंद फाउंडेशन की जमीन को समतल करने के लिए कार्य कर रहे थे. काम के बाद चारों श्रमिक पास ही बने गड्ढे के किनारे छांव में बैठे थे. इस दौरान अचानक मिट्टी भरभराकर गिर पड़ी. जिससे चारों नीचे दब गए. 2 माह से चल रहा था निर्माण कार्य: आसपास के लोगों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन तब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी थी. घायल श्रमिकों काजल और गोविंद का इलाज जारी है. दो अन्य घायल श्रमिकों को दिल्ली के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल श्रमिक गोविंद ने जीआरपी को दी शिकायत में बताया कि पिछले 2 महीनों से दीपक बिल्डर्स के निर्माण कार्य में नसीम ठेकेदार के तहत काम करते हैं. 2 श्रमिकों की गई जान: मृतक नंदिता भी उसी ठेकेदार के अंतर्गत काम कर ही थी. जबकि काजल और नमिता अरुण ठेकेदार की लेबर थी. गोविंद का आरोप है कि उन्होंने और अन्य श्रमिकों ने मिट्टी खिसकने की आशंका को लेकर दीपक बिल्डर्स और ठेकेदारों को पहले ही चेताया था. लेकिन प्रबंधन ने उनकी बात को नजर अंदाज करते हुए मिट्टी उठाने का निर्देश दे दिया. गोविंद ने आरोप लगाया कि नसीम ठेकेदार का मुंशी रजीकुल, अरुण कुमार यादव और दीपक बिल्डर्स का प्रबंधन इस हादसे के लिए जिम्मेदार है. उनकी लापरवाही के कारण दो निर्दोष श्रमिकों की जान चली गई.

