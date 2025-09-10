ETV Bharat / state

बुजुर्गों का सहारा और सम्मान बना वृद्धाश्रम, जिन्हें अपनों ने ठुकराया उन्हें गैरों ने अपनाया

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग रमेश ने बताया कि उन्हें यहां पर काफी सुविधाएं मिल रही हैं. यहां पर आने वाले लोग अधिकतर परिवार या समाज के सताए हुए होते हैं. जिनका कोई नहीं है वो यहां पर आकर रह रहे हैं. मुझे परिवार की याद तो आती है, लेकिन वृद्धा आश्रम का माहौल बिल्कुल परिवार जैसा है.

बेटे और बहू के साथ नहीं रहना चाहती : वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला शांति बाई के मुताबिक वे अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रहना चाहती हैं. क्योंकि उन्हें वहां अपमानित किया जाता है. वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग ने बताया कि वे अपनी बेटी के परिवार में असहज महसूस करते हैं. इसलिए वृद्धाश्रम का सहारा लिया है.

आत्मसम्मान से जी रहे हैं बुजुर्ग : वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की कहानियां दिल को छू लेती हैं. कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें उनके अपनों ने ही घर से निकाला हैं. जबकि कुछ बुजुर्ग अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वृद्धाश्रम में हैं. वृद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है जहां बुजुर्गों को सहारा और सुविधाएं दी जाती हैं. ये एक ऐसी जगह है जहां बुजुर्ग अपने जीवन के आखिरी दिनों में आत्मसम्मान के साथ रह रहे हैं.

कोरिया : कोरिया जिले का वृद्धाश्रम बेसहारा बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बना है. इस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को सहारा तो मिलता ही है,साथ ही उनकी अच्छी तरीके से देखभाल भी की जाती है. शासन ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का दैनिक जरूरतों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक का जिम्मा उठाया है.शासन की मदद से चलने वाले इस वृद्धाश्रम में साफ-सफाई और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और नियमित चिकित्सा जांच की सुविधाएं दी जाती हैं. इसके अलावा, मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम समेत आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन होता है.

वृद्धाश्रम की नर्स और कर्मचारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं.यहां सभी त्योहारों को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है. जिससे उन्हें लगता है कि वे अपने परिवार के साथ हैं. वृद्धा आश्रम में उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि वे अकेले हैं या उनके पास कोई नहीं है- रमेश, बुजुर्ग

वहीं वृद्धाश्रम के अधीक्षक अंचल सिंह परमार ने बताया कि वृद्धा आश्रम में कई प्रकार के बुजुर्ग आते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके परिवार के सदस्य उन्हें छोड़ जाते हैं, जबकि अन्य अज्ञात होते हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं होता है.

अपनों की बेरुखी के बाद दूसरों से मिला सम्मान

शासन वृद्धाश्रम को अच्छी तरह से चला रहा है, जिसमें कर्मचारियों की एक टीम है.ये टीम बुजुर्गों की देखभाल करती है. शुरुआत में कुछ बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होता है. लेकिन धीरे-धीरे वे आश्रम के माहौल में ढल जाते हैं. यहां के कर्मचारियों और अन्य बुजुर्गों के साथ घुल मिल जाते हैं. वृद्धाश्रम में सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं ताकि बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न हो- अंचल सिंह परमार, अधीक्षक

अंचल परमार ने कहा कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं. बुजुर्गों को लगता है कि घर में जितना ध्यान उनका नहीं रखा जाता,उतना यहां पर रखा जाता है. वहीं कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि आज के दौर में माता पिता को परिवार से अलग करना एक चलन बन चुका है.

टीवी सीरियल्स और मीडिया में दिखाए जाने वाले विषयों का हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है.माता-पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य सबसे बड़ा होता है. हमें अपने माता-पिता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए.उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने जैसे छोटे-छोटे प्रयास करने चाहिए. जिस घर में माता पिता का स्थान नहीं होता वहां भगवान भी नहीं रहते - चंदन त्रिपाठी,कलेक्टर

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि हमें अपनी पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए.हम तेजी से पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं.

जिम्मेदारियों से भाग रही युवा पीढ़ी : आपको बता दें कि आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अपनों को भूलते जा रहे हैं.खासकर माता पिता को आज के युवा परिवार का बोझ समझने लगे हैं.पश्चिमी देशों की संस्कृति इस कदर समाज में हावी है कि परिवार एकजुट होकर नहीं रहना चाहता.इसलिए वृद्धाश्रम अब बुजुर्गों का सहारा बनते जा रहे हैं.यदि समाज में लोग अपने माता पिता की इज्जत करना शुरु कर दें तो शासन को ऐसे वृद्धाश्रमों को संचालित करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

