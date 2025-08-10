गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कबरीबाद माइंस के समीप माफियाओं द्वारा चोरों के सहयोग से लंबी सुरंग खोदने और कोयला की चोरी किए जाने की खबर ईटीवी भारत में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और कोलियरी प्रबंधन हरकत में आया है. खबर प्रकाशित होने के दूसरे दिन रविवार को सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के साथ पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के अलावा सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे.

पदाधिकारियों ने चोरों द्वारा काटी गई गैलरियों को देखा. उस सुरंग का भी अवलोकन किया, जिसे चोरों के द्वारा लंबी दूरी तक खोद दिया गया है. निरीक्षण के बाद पुलिस पदाधिकारी के साथ परियोजना पदाधिकारी ने काफी देर तक विचार-विमर्श किया.

निरीक्षण के दौरान जानकारी देते एसडीपीओ और पीओ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डोजरिंग का निर्णय, एफआईआर की भी तैयारी

विचार-विमर्श के बाद खोली गई गैलरियों की डोजरिंग करवाने का निर्णय पदाधिकारियों ने लिया गया. इस मौके पर एसडीपीओ ने कहा कि सीसीएल हर हाल में ऐसे गैलरियों को बंद कराए, जिसके अंदर चोर घुसते हैं और कोयला काटते हैं. वहीं जो लोग चोरी में शामिल हैं उन्हें चिन्हित करने और प्राथमिकी दर्ज करवाने को कहा गया.

क्या कहते हैं एसडीपीओ

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने कहा कि जिन गैलरी में चोर घुस रहे हैं वह काफी पहले से खोदी गई हैं. उन्होंने कहा कि कोयला चोरी करने के लिए चोर सुरंगों में घुस रहे है. ऐसे में कोयला चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

क्या कहते हैं पीओ

वहीं सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा का कहना है कि जिन गैलरी को चोरों ने खोदा है उसे भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि सीसीएल सुरक्षा विभाग को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से क्षेत्र में गश्ती तेज करने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ें-

कबरीबाद माइंस के पास माफियाओं ने बना दी सैकड़ों मीटर की सुरंग, चुरा ले गए करोड़ों का 'काला हीरा'!

BCCL कोल डंप में मजदूरों का हंगामा, प्रबंधन और सीआईएसएफ पर लगाया कोयला चोरी का आरोप

थाने से कुछ ही दूरी पर अवैध कोयले की मंडी! माफिया बेखौफ होकर करते हैं कारोबार

जामताड़ा में कोयला चोरी और अवैध रूप से कोयला ढुलाई पर रोक नहीं! उपायुक्त के निर्देश का नहीं हो रहा पालन