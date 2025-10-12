ETV Bharat / state

फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामलाः अधिकारियों ने शुरू की जांच, शातिर हुए अंडरग्राउंड!

पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अधिकारियों द्वारा संदिग्धों की जांच की जा रही है.

जांच करने मौके पर पहुंचे अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 8:25 PM IST

पाकुड़: पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़ जिला के ग्रामीण इलाको में फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाने के मामले की जांच ने अब जोर पकड़ ली है.

अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी के नेतृत्व में रविवार को जांच टीम शिकायतकर्ता तनवीर द्वारा की गयी शिकायत और डीसी मनीष कुमार द्वारा दिये गये निर्देश पर जांच शुरू की गयी. जांच के दौरान जिन लोगों के खिलाफ शिकायतकर्ता तनवीर ने आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है वे लोग गायब मिले.

जांच टीम में एसडीओ सहित सदर बीडीओ समीर अलफ्रेड मुर्मू के अलावा यूआइडी के रितेश कुमार श्रीवास्तव और मुफसिल थाना की पुलिस पाकुड़ प्रखंड के अंजना, इलामी, चांचकी गांव का दौरा किया. इन गांवों में संचालित साइबर कैफे के अलावा ग्राहक सेवा केंद्रों की जांच की गया.

फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अधिकारियों की जांच (ETV Bharat)

हालांकि जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जिन लोगों पर फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड गलत तरीके से बनाने के आरोप लगाये गये, वे लोग अधिकारियों को नहीं मिले. एसडीओ साइमन मरांडी ने बताया कि जांच के दौरान कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध पायी गयी हैं. फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाये जाने की गहनता से जांच को लेकर पुलिस का सहयोग लिया जाएगा.

एसडीओ ने बताया फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने को लेकर प्रशासन सतर्कता बरतते हुए आगे गहन जांच की कार्रवाई जारी रखेगी. इसके साथ ही जल्द ही फर्जीवाड़ा कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अधिकारियों की जांच (ETV Bharat)

पाकुड़ जिला में अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर आधार कार्ड बनाने का यह मामला भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पोस्ट डालकर कर राज्य सरकार से मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई के साथ ही झारखंड में एनआरसी लागू करने की मांग की है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया के पोस्ट की कॉपी (ETV Bharat)

बता दें कि सदर प्रखंड के ही तनवीर नामक युवक ने सारजेन शेख, खलीउल्लाह, नुरूल हसन, बानी इसराइल, मासूद शेख, कबीर हक, अब्दुल, आरिफ लोगों पर जम्मू-कश्मीर, असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों का आइडी का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनाकर देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने का आरोप लगाया.

कैफे की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग डीसी से की थी. शुरूआती दौर में इस मामले में जांच का निर्देश एसडीओ के स्तर से बीडीओ को और बीडीओ के स्तर से पंचायत सचिवों को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के आदेश देकर इस मामले को आगे बढ़ाया गया. लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीओ अधिकारियों के साथ जांच करने रविवार को गांव पहुंचे थे.

