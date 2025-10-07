पलामू सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण, जेल में बैठ कर कैदी खा रहे महंगे ड्राई फ्रूट्स!
सोमवार देर शाम पलामू सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया गया.
Published : October 7, 2025 at 12:02 AM IST
पलामूः जिला सेंट्रल जेल में सोमवार की देर शाम अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया. पलामू जिला उपायुक्त समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने यह औचक निरीक्षण किया है.
इस औचक निरीक्षण का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने किया. इस औचक निरीक्षण के दौरान सभी कैदियों के वार्ड का जायजा अधिकारियों के द्वारा लिया गया है. हालांकि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है.
इस औचक निरीक्षण के क्रम में कई हाई प्रोफाइल कैदियों के वार्ड में महंगे ड्राई फ्रूट्स देखे गए. कैदियों के पास बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट मौजूद थे. औचक निरीक्षण में कैदियों की उपस्थिति पंजी, भोजन एवं पेयजल की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं दवा उपलब्धता, अभिलेख संधारण, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था, बैरकों की स्थिति, कपड़ा एवं आवश्यक सामग्री वितरण, मुलाकात पंजी, तथा अनुशासनात्मक प्रावधानों की जांच की गई.
पलामू सेंट्रल जेल में फिलहाल कई है प्रोफाइल कैदी बंद हैं. पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह समेत कई चेहरे पलामू सेंट्रल जेल में बंद हैं. दरअसल सेंट्रल जेल का महीने में एक बार औचक निरीक्षण किया जाना है.
जेल के औचक निरीक्षण संबंधी जानकारी पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तरफ से साझा किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से पलामू डीसी ने कहा है कि केंद्रीय कारागार की व्यवस्था कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पारदर्शिता, अनुशासन एवं सुशासन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार के औचक निरीक्षण समय-समय पर जारी रहेगा.
