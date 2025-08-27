रायपुर: राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारी आईपीएस अधिकारी बन गए हैं. इसकी सूचना गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी कर दी है. यूपीएससी की चयन सूची 2024 को मंजूरी मिलने के बाद राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारी को पदोन्नति मिली हैं. छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड हो गया है. भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आपको बता दें कि आईपीएस अवॉर्ड के लिए दिल्ली में 6 अगस्त को डीपीसी हुई थी.

छत्तीसगढ़ पुलिस प्रमोशन लिस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के ये पुलिस अधिकारी बने IPS: आईपीएस अधिकारी बनने वालों में पंकज चंद्रा, भावना पांडे, विमल कुमार बैस, हरीश राठौर, वेदव्रत सिरमौर, राजश्री मिश्रा और श्वेता सिन्हा शामिल है.

जुलाई महीने में 68 ASI का प्रमोशन: इससे पहले जुलाई के महीने में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ 68 ASI का प्रमोशन किया है. प्रमोशन मिलने के बाद सभी एएसआई SI यानि सब इंस्पेक्टर बने.



ASI से SI बने पुलिसकर्मी: रायपुर के जगदंबा तिवारी, रामनाथ चंद्रवंशी, दुर्ग की संगीता मिश्रा, राजनादगांव के इब्राहिम खान, बलोदा बाजार के गोकुल प्रसाद पटेल, बालोद के लेख राम साहू, बीजू डेनियल, धमतरी के दक्ष कुमार साहू, चंद्रशेखर देवांगन, अजय बनारसी, बिलासपुर के शिव सिंह बकसाल, सरगुजा के विजय कुमार गुप्ता, कोंडागांव के राजीव गोटा, सूरजपुर के लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, कोरिया के महेश कुमार कुशवाहा, बलरामपुर के बसंत एक्का, बिलासपुर के शिव सिंह बकसाल, बलरामपुर के शिवकुमार सिंह, गरियाबंद के संजय कुमार छतरी है.