ऑन माइक पर सिंगरौली कमिश्नर का एक्शन, ज्वाइनिंग के साथ किया ऑफिसर सस्पेंड - OFFICER SUSPENDED FOR BAD COMMENT

नगर पालिका निगम सिंगरौली में ज्वाइन करते ही कमिश्नर सविता प्रधान का एक्शन, अभद्र टिप्पणी करने पर अधिकारी निलंबित

commissioner Savita pradhan action SINGRAULI
ज्वाइन करते ही कमिश्नर सविता प्रधान का एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 2:26 PM IST

सिंगरौली: नगर पालिका निगम में आईं कमिश्नर ने आते ही निगम में तहलका मचा दिया है. यहां गूगल मीट के दौरान एक अधिकारी की अभद्र भाषा निगम कमिश्नर ने सुन ली और आते ही उन्हें निलंबित कर दिया. निगमायुक्त के पद के लिए ट्रांसफर होकर आईं सविता प्रधान ने सिंगरौली नगर निगम कमिश्नर का पद ज्वाइन करते ही ऐसी कार्रवाई कर सबको चौंका दिया है.

गूगल मीट पर अधिकारी ने की अभद्र टिप्पणी, निलंबित

कमिश्नर का ये बड़ा एक्शन चर्चा का विषय बन गया है और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों में हलचल मच गई. बताया यह जा रहा है कि नगर पालिका निगम सिंगरौली की बैठक नई कमिश्नर द्वारा ली जा रही थी. गूगल मीट के दौरान एक अधिकारी का माइक ऑन था और उनके द्वारा अभद्र भाषा बोली गई.फिर क्या था इतने में ही नगर निगम कमिश्नर ने कड़ा एक्शन लेते हुए अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई कर दी और अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया.

Officer Suspended for bad comment
कमिश्नर द्वारा जारी निलंबन का आदेश (Etv Bharat)

तत्काल जारी किया निलंबन का आदेश

दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले के नगर पालिका निगम का है. निगम अधिकारियों के मुताबिक गत गुरुवार को नगर निगम आयुक्त गूगल मीट के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ले रही थीं. इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारी उपयंत्री ध्रुव कुमार सिंह जो वर्तमान में नगर निगम सिंगरौली के प्रभारी भवन अधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा कह दिया गया कि सबके कान खड़े हो गए. अभद्र भाषा सुनते ही कमिश्नर का पारा चढ़ गयटा और उन्होंने अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया. इस कार्रवाई के बाद नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान से अधिकारी-कर्मचारी खौफ में हैं.

Singrauli nagar nigam case
नगर पालिका निगम सिंगरौली (Etv Bharat)

निलंबन आदेश में लिखी गई ये बात

गुरुवार को नवागत कमिश्नर सविता प्रधान द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि नगर निगम की गूगल मीट की लगातार दो बैठको में उपयंत्री ध्रुव कुमार सिंह अनुपस्थित रहे हैं. वहीं इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माइक ऑन कर उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है.

इस वजह से नगर निगम सिंगरौली के प्रभारी भवन अधिकारी व उप यंत्री ध्रुव कुमार सिंह को अनुशासन हीनता, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस कृत्य के लिए निलंबित उपयंत्री को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

