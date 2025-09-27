ETV Bharat / state

उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होगी एमपी के बाघों की नई टेरिटरी, NTCA की हरी झंडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में वन्यप्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक में बनी सहमति. प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मिली मंजूरी. मध्य प्रदेश में भी दूसरे राज्यों से आएंगे वन्यजीव.

Wildlife Board 30th meeting
उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भेजे जाएंगे एमपी के बाघ (Getty image)
भोपाल: मध्य प्रदेश के बाघ अब उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी नई टेरिटरी बनाएंगे. इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी भी मिल गई है. इसके लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी सहमति दी है. अब प्रदेश सरकार इन राज्यों को बाघ देने की तैयारी कर रही है. यह काम एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, यानि मध्य प्रदेश सरकार जिस राज्य को बाघ देगी, उन राज्यों से दूसरे वन्य जीव भी लाए जाएंगे.

इन टाइगर रिजर्व से दिए जाएंगे बाघ

उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई वन्यप्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक में तीनों राज्यों को तीन जोड़े टाइगर देने पर विचार विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों को टाइगर दिए जा रहे हैं, उनसे उस राज्य में पाए जाने वाले वन्य जीव भी लाए जाएं. सीएम ने कहा कि असम से गैंडा या एक सींग वाला गैंडा प्राप्त करने के प्रयास भी किए जाएं.

Wildlife Board 30th meeting
वन्यप्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक (ETV Bharat)

प्रदेश में बन सकते हैं और टाइगर कन्जर्वेशन रिजर्व

वन्यप्राणी बोर्ड के सदस्य डॉ. आलोक कुमार ने बताया "प्रदेश में पन्ना एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में एक और कन्जर्वेशन रिजर्व बनाया जा सकता है. इसी प्रकार कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में बालाघाट जिले के सोनेवानी फॉरेस्ट रेंज को समाहित करते हुए एक पृथक कन्जर्वेशन रिजर्व बनाने की संभावनाएं हैं. यदि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लिया जाता है, तो यह प्रदेश में वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा. डॉ. आलोक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक में नदियों में मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल सहित डॉल्फिन जैसे जलीय जीव मुक्त करने के लिए तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं.

सीएम यादव ने बताया प्रमोशन का तरीका

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पाई जाने वाली फ्लोरल एंड फौनल डायवर्सिटी (वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं) के बारे में प्रॉपर ब्रांडिंग की जाए. प्रदेश के समृद्ध वन क्षेत्रों एवं यहां के वनों में वन्य जीवों की सहज दृश्यता का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए.

इसके लिए भारतीय फिल्म डिवीजन, डिस्कवरी और अन्य चौनल्स के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म्स, डाक्यूमेंट्री फिल्म, प्रमोशनल्स कैपसूल्स तैयार कर मध्य प्रदेश की वन विशिष्टताओं के बारे में पूरे विश्व को बताएं. हमारी अच्छाइयां दुनिया के सामने आनी ही चाहिए. दूसरे राज्यों को प्रदेश के वन्य प्राणी अवश्य दें, परन्तु उनसे भी उनके यहां उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधता और अधिक समृद्ध करें.

मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बैठक में खंडवा एवं बैतूल जिले में सतपुड़ा-मेलघाट कॉरीडोर में 17.148 हेक्टेयर वन भूमि NHAI खंडवा को उपयोग के लिए मंजूरी दी. इसके साथ ही सिंघोरी अभयारण्य के अंतर्गत ग्राम देहगांव-बम्होरी मार्ग के बेलगांव तक सीसी रोड निर्माण के लिए 0.85 हेक्टेयर अभ्यारण्य वन भूमि ईई आरईएस रायसेन को उपयोग के लिए दी गई. पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व (रातापानी अभयारण्य) के बफर जोन की 1.575 हेक्टेयर भूमि ईई पीडब्ल्यूडी रायसेन को उपयोग के लिए दी गई है.

