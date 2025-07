ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में आज हल्की बारिश के बादल छाए रहने की संभावना, जानें IMD ताजा अपडेट - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम अपडेट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 20, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 8:08 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है. लेकिन मानसून आने के बाद भी दिल्ली में रुक-रुक के बारिश हो रही है. धूप निकलने के बाद उमस का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों के बीच दिल्ली में तेज बारिश होने के आसार नहीं हैं. शनिवार को तो दिल्ली एनसीआर गर्म रहा. दिन भर धूप निकली रही. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का कल शनिवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं दिल्ली में इन दिनों हवा काफी हद तक साफ बनी हुई है. दिल्ली के इलाकों का तापमान (etv bharat) लोगों को उमस का करना पड़ सकता सामनामौसम विभाग के अनुसार रविवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, हालांकि इससे थोड़ी उमस भरी गर्मी हो सकती है. इसके बाद 21 जुलाई सोमवार से सप्ताह भर तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है. इससे तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, हालांकि इससे थोड़ी उमस भरी गर्मी हो सकती है. इसके बाद 21 जुलाई सोमवार से सप्ताह भर तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है. इससे तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है.

