रामपुर : आवास विकास परिषद ने रामपुर में अपनी जमीन से अवैध कब्जों को ध्वस्त करा दिया. 1,390 वर्ग मीटर की इस भूमि पर करीब 40 साल से अवैध कब्जा था. इस जमीन की अनुमानित कीमत 6 करोड़ है. इस पर कुछ लोग टीन आदि डालकर रह रहे थे. कुछ लोगों ने होटल भी बना रखा था. वे यहां कारोबार कर रहे थे.
सदर तहसील इलाके के शादीनगर हरदोपट्टी में आवास विकास की जमीन है. खसरा संख्या-71 वाली इस भूमि पर कई वर्षों से कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा था. आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा ने जिलाधिकारी रामपुर से जमीन को खाली कराने का अनुरोध किया था. इसके बाद यहां से कब्जे हटाने की रणनीति तैयार की गई.
अवैध कब्जा/अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही!— DM Rampur (@RampurDm) September 3, 2025
आज राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से, आवास विकास परिषद मुरादाबाद की लगभग ₹6 करोड़ मूल्य की संपत्ति को, जो विगत 40 वर्षों से अवैध कब्जे में थी, अतिक्रमण मुक्त कराकर सुरक्षित किया गया।! pic.twitter.com/DnnPZ9Xeqg
बुधवार को आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी से अवैध कब्जों को ध्वस्त कराना शुरू कर दिया. फोर्स के कारण लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके. यहां पर चार लोग अपना कारोबार कर रहे थे. इनमें से नरेश यहां अपना होटल चला रहे थे.
इस मामले पर अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद मुरादाबाद रजनीश कुशवाहा ने बताया आवास विकास परिषद की यह संपत्ति 40 वर्षों से कब्जे में थी. रामपुर जिला प्रशासन की मदद से इसे कब्जा मुक्त करा दिया गया. इस पूरे एरिया को कंटीले तारों से घेराबंदी कर दी गई थी. एक बोर्ड भी लगा दिया गया है. जिससे फिर से भविष्य में यहां आकर कोई अवैध कब्जा न कर सके.
होटल चला रहे नरेश ने बताया कि पिछले 30 सालों से उनका आवास विकास परिषद से मुकदमा चल रहा है. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. यह उनके दादा की जगह है. अभी कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया है. इस बीच सुबह अधिकारी कार्रवाई करने पहुंच गए. वहीं ममता सैनी ने बताया मामला कोर्ट में है. न कोई हारा है और न ही कोई जीता है, इसके बावजूद हमें यहां से हटा दिया गया.
