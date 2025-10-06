ETV Bharat / state

कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति: गहलोत के दखल पर गोलमोल जवाब देकर रवाना हुए पर्यवेक्षक

पर्यवेक्षक यशपाल आर्य ने कहा कि दो दिन से कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. अगले माह तक ग्रामीण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे.

Observer Yashwant Arya addressing the media
मीडिया से मुखातिब पर्यवेक्षक यशवंत आर्य (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पर्यवेक्षक ने पार्टी के जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कवायद शुरू की. उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को यह जिम्मेदारी दी गई है. पर्यवेक्षक आर्य दो दिन से जोधपुर में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत 6 लोगों के नाम का पैनल आगे भेजेंगे. अगले महीने तक नियुक्ति कर देंगे.

पर्यवेक्षक यशपाल आर्य ने सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. राहुल गांधी के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन उनसे पूछा कि जोधपुर में अशोक गहलोत के बिना कुछ नहीं होता, सामान्यतया उनको नियुक्ति का प्रस्ताव पारित होगा क्या? ऐसा प्रस्ताव आया है क्या, आप पर भी कोई दबाव है क्या? इस पर आर्य गोलमोल जवाब देकर निकल गए.

कांग्रेस पर्यवेक्षक यशवंत आर्य बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जयपुर ग्रामीण कांग्रेस पर्यवेक्षक बोले, 'आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं बन पाएगा कांग्रेस जिलाध्यक्ष'

10 राज्यों में प्रक्रिया: इससे पहले आर्य ने दावा किया कि पूर्णतया पारदर्शी तरीका अपनाया जाएगा. वे खुद सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद संगठन के अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. अभी यह प्रक्रिया 10 राज्यों में चल रही है. इससे पहले आर्य ने रविवार को स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं के साथ मुलाकात की.

एकजुट होने की जरूरत: आर्य ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में कांग्रेस को जीतने के लिए एकजुट होने की सख्त जरूरत है. उनसे पूछा कि वर्तमान में कांग्रेस की हार की वजह एकजुटता नहीं होना है तो उन्होंने कहा कि देश में दो स्थितियां बनी है. उनसे निपटने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा. इसके बिना कोई मुकाबला नहीं कर सकेंगे.

जाट या मुस्लिम को मौका: जोधपुर ग्रामीण अध्यक्ष पद पर हीराराम मेघवाल लंबे समय से हैं.अब राहुल गांधी की योजना के तहत चुनाव हो रहे हैं. फीडबैक के आधार पर जाट या मुस्लिम को जिला अध्यक्ष बना सकती है. उनके नाम पर सहमति नहीं होती है तो वापस अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष बन सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAKING FEEDBACK FROM WORKERSLOP IN UTTARAKHAND YASHPAL ARYAEX CM ASHOK GAHLOTRURAL CONGRESS WILL GET PRESIDENTJODHPUR RURAL CONGRESS PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.