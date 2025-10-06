कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति: गहलोत के दखल पर गोलमोल जवाब देकर रवाना हुए पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षक यशपाल आर्य ने कहा कि दो दिन से कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. अगले माह तक ग्रामीण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे.
जोधपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पर्यवेक्षक ने पार्टी के जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कवायद शुरू की. उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को यह जिम्मेदारी दी गई है. पर्यवेक्षक आर्य दो दिन से जोधपुर में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत 6 लोगों के नाम का पैनल आगे भेजेंगे. अगले महीने तक नियुक्ति कर देंगे.
पर्यवेक्षक यशपाल आर्य ने सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. राहुल गांधी के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन उनसे पूछा कि जोधपुर में अशोक गहलोत के बिना कुछ नहीं होता, सामान्यतया उनको नियुक्ति का प्रस्ताव पारित होगा क्या? ऐसा प्रस्ताव आया है क्या, आप पर भी कोई दबाव है क्या? इस पर आर्य गोलमोल जवाब देकर निकल गए.
10 राज्यों में प्रक्रिया: इससे पहले आर्य ने दावा किया कि पूर्णतया पारदर्शी तरीका अपनाया जाएगा. वे खुद सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद संगठन के अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. अभी यह प्रक्रिया 10 राज्यों में चल रही है. इससे पहले आर्य ने रविवार को स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेताओं के साथ मुलाकात की.
एकजुट होने की जरूरत: आर्य ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में कांग्रेस को जीतने के लिए एकजुट होने की सख्त जरूरत है. उनसे पूछा कि वर्तमान में कांग्रेस की हार की वजह एकजुटता नहीं होना है तो उन्होंने कहा कि देश में दो स्थितियां बनी है. उनसे निपटने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा. इसके बिना कोई मुकाबला नहीं कर सकेंगे.
जाट या मुस्लिम को मौका: जोधपुर ग्रामीण अध्यक्ष पद पर हीराराम मेघवाल लंबे समय से हैं.अब राहुल गांधी की योजना के तहत चुनाव हो रहे हैं. फीडबैक के आधार पर जाट या मुस्लिम को जिला अध्यक्ष बना सकती है. उनके नाम पर सहमति नहीं होती है तो वापस अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष बन सकता है.