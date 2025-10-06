ETV Bharat / state

कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति: गहलोत के दखल पर गोलमोल जवाब देकर रवाना हुए पर्यवेक्षक

मीडिया से मुखातिब पर्यवेक्षक यशवंत आर्य ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 6, 2025 at 2:12 PM IST 2 Min Read

जोधपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पर्यवेक्षक ने पार्टी के जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कवायद शुरू की. उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को यह जिम्मेदारी दी गई है. पर्यवेक्षक आर्य दो दिन से जोधपुर में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत 6 लोगों के नाम का पैनल आगे भेजेंगे. अगले महीने तक नियुक्ति कर देंगे. पर्यवेक्षक यशपाल आर्य ने सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. राहुल गांधी के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन उनसे पूछा कि जोधपुर में अशोक गहलोत के बिना कुछ नहीं होता, सामान्यतया उनको नियुक्ति का प्रस्ताव पारित होगा क्या? ऐसा प्रस्ताव आया है क्या, आप पर भी कोई दबाव है क्या? इस पर आर्य गोलमोल जवाब देकर निकल गए. कांग्रेस पर्यवेक्षक यशवंत आर्य बोले... (ETV Bharat Jodhpur)