मेवाराम जैन के शहर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, पूर्व विधायक बोले- ये विरोधियों की हरकत है
पूर्व विधायक मेवाराम जैन के बाड़मेर आने से पहले आपत्तिजनक पोस्टर लगने के बाद राजनीति गरमा गई है.
Published : September 27, 2025 at 12:13 PM IST
बाड़मेर : पूर्व विधायक मेवाराम जैन के आपत्तिजनक होर्डिंग व पोस्टर शहरभर में लगाए गए हैं, जो की चर्चाओं का विषय बन गए हैं. पोस्टर की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद की टीम शहरभर में लगे उन पोस्टर को हटाने में जुट गई है.
बाड़मेर में लगे मेवाराम जैन के पोस्टर-बैनर को लेकर बाड़मेर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गफूर अहमद का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. वहीं, पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कहना है कि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. ये विरोधियों की हरकत है. 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन शनिवार को जयपुर से बाड़मेर पहुंचने वाले हैं. ऐसे में उनके समर्थक भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं. इस बीच इन पोस्टर्स बैनर की वजह से मामला गरमा गया है.
पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर दिसंबर 2023 में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में जोधपुर में मामला दर्ज होने और एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 जनवरी 2024 में पार्टी से निष्कासित किया था. इसके कुछ समय बाद से उन्होंने पार्टी में फिर शामिल होने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधते हुए प्रयास शुरू कर दिए थे. इसके बाद 25 सितंबर 2025 को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को जॉइनिंग लेटर सौंपते हुए वापस पार्टी में शामिल कर लिया.
मेवाराम जैन तीन बार लगातार बाड़मेर से विधायक रह चुके हैं. 2023 विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, लेकिन निर्दलीय डॉ. प्रियंका चौधरी ने उन्हें मात देते हुए जीत हासिल की थी. जैन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीब माने जाते हैं और बताया जा रहा है कि जैन की वापसी में गहलोत ने अहम भूमिका निभाई है.