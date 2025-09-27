ETV Bharat / state

मेवाराम जैन के शहर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, पूर्व विधायक बोले- ये विरोधियों की हरकत है

पूर्व विधायक मेवाराम जैन ( ETV Bharat (File Photo) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 12:13 PM IST 2 Min Read

बाड़मेर : पूर्व विधायक मेवाराम जैन के आपत्तिजनक होर्डिंग व पोस्टर शहरभर में लगाए गए हैं, जो की चर्चाओं का विषय बन गए हैं. पोस्टर की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद की टीम शहरभर में लगे उन पोस्टर को हटाने में जुट गई है. बाड़मेर में लगे मेवाराम जैन के पोस्टर-बैनर को लेकर बाड़मेर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गफूर अहमद का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. वहीं, पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कहना है कि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. ये विरोधियों की हरकत है. 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन शनिवार को जयपुर से बाड़मेर पहुंचने वाले हैं. ऐसे में उनके समर्थक भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं. इस बीच इन पोस्टर्स बैनर की वजह से मामला गरमा गया है. पढे़ं. पूर्व विधायक मेवाराम जैन और बालेंदु सिंह शेखावत की घर वापसी, कांग्रेस ने बहाल की सदस्यता