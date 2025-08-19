जौनपुर: यूपी के जौनपुर जिले के बदलापुर थाने में जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तिमय माहौल के बीच अश्लीलता परोसी गई. अश्लील गाने पर युवतियों के ठुमको पर पुलिस वाले मदमस्त थे. मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैंया दीवाने...गाने पर खूब डांस हुआ.

वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष बदलापुर अरविंद कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया. इसके बाद मामले की जांच एसपी ग्रामीण को सौंपी गई. जांच में दोषी पाए जाने पर 2 सब इंस्पेक्टर समेत 6 अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया. कुल 9 पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने से महकमे में हड़कंप मच गया.

जौनपुर के बदलापुर थाने में जन्माष्टमी पर अश्लील डांस का वायरल वीडियो. (Video Credit; Social Media)

एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि 16 अगस्त को वायरल हुए वीडियो की जांच एसपी सिटी ने की. जांच में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए., जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. जांच अभी जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

वहीं घटना के संबंध में एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि बदलापुर कोतवाली में जन्माष्टमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक अश्लील गाना बजने पर एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित किया था. इसके बाद अब कुल 9 कर्मियों को भी निलंबित किया गया, जिसमें दो उप निरीक्षक समेत छ पुलिस कर्मी शामिल हैं.

