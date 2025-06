ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस नेता गिरफ्तार, थाने में कांग्रेसियों का हंगामा - OBSCENE COMMENT ON PM MODI

पीएम नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 4, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

दुर्ग : कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह के पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणी से बीजेपी आगबबूला हो गई. सोशल मीडिया में की गई टिप्पणी का पता बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगा तो मामला गर्मा गया. इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वैशाली नगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.वहीं आधी रात को कांग्रेसियों ने भी पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया.फिलहाल पुलिस ने बृजमोहन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. बीजेपी नेता ने दर्ज करवाई एफआईआर : भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की सोशल मीडिया में की गई टिप्पणी से विवाद बढ़ा है. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की. ये टिप्पणी देखते ही देखते वायरल हो गई, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और मोदी समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी फैली. इस मामले में बीजेपी नेता तुषार देवांगन ने वैशाली नगर थाना पहुंचकर बृजमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. बीजेपी नेताओं ने मांग की कि ऐसे गंभीर और अशोभनीय बयान पर पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करे. पीएम नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर अभद्र टिप्पणी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Last Updated : June 4, 2025 at 10:36 AM IST