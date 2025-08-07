Essay Contest 2025

सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार - OBJECTIONABLE POSTS ON SANATAN

दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया पर संतों को लेकर विवादास्पद पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Durg Police Action
दुर्ग पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
Published : August 7, 2025 at 7:10 AM IST

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदू धर्म के संतों और सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डालने की शिकायत पुलिस को मिली थी. उसके बाद पुलिस ने इस केस में जांच की और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है. शिक्षक लक्ष्मीकांत निषाद पर आरोप है कि उसने संतों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी.

27 जुलाई के पोस्ट पर कार्रवाई: दुर्ग पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर यह कार्रवाई की है. यहां के मोहन नगर थाने में एक निजी कोचिंग संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत लक्ष्मीकांत निषाद ने 27 जुलाई 2025 को फेसबुक पोस्ट साझा किया था. इस पोस्ट में उसने हिंदू धर्म, संतों और ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. देशभर में प्रसिद्ध संत-कथावाचक जैसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा और श्रीराम भद्राचार्य के लिए गलत बातें लिखी थी. जिस पर बजरंग दल ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

दुर्ग में आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

बजरंग दल की शिकायत पर आरोपी टीचर गिरफ्तार: बजरंग दल की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. इस केस में विस्तृत जांच अभी जारी है.

इस केस में पुलिस को 27 जुलाई को शिकायत मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को 6 अगस्त को गिरफ्तार किया है. इस केस में पुलिस सभी पहलु पर जांच कर रही है. जांच के बाद पुलिस इस केस में आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.

