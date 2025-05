ETV Bharat / state

कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी: बीजेपी मंत्री पर FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे कांग्रेसी - COLONEL SOFIA QURESHI

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 14, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:21 PM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना में बुधवार को बीजेपी मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कराने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेसी नेता पहुंचे. विकास उपाध्याय ने बताया कि बीजेपी मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी और बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. विकास ने कहा कि इस मंत्री का विवादास्पद बयान पहली बार का नहीं है. ऐसे कई बयान हैं जिनमें मंत्री विजय शाह विवादों से घिरे रहते हैं. उन्होंने बताया कि मंत्री विजय शाह बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के ऊपर भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी करके बच निकले थे. लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रवैये को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती है कि यदि वे अपने भाजपा मंत्रीमण्डल का सम्मान बरकरार रखना चाहते हैं तो तत्काल मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करें. मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की मांग: कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा "बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पुलिस से की है. इसके साथ ही उन्हें एक लिखित में आवेदन भी दिया है. जिस प्रकार से देश की सेना का सम्मान पूरा देश करता है. करनाल सोफिया के बारे में मंत्री विजय शाह ने एक अभद्र टिप्पणी की है. इसके साथ ही उन्होंने कर्नल सोफिया को परिभाषित करते हुए आतंकवादियों की बहन बताया. यह अभद्र टिप्पणी मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक स्थल पर मंच से कही है. कांग्रेस इसमें FIR चाहती है. ऐसे में उन्होंने बीजेपी से सवाल किया और कहा कि यह केवल मंत्री विजय शाह का बयान नहीं बल्कि भाजपा का था."

