बचपन का मोटापा, भविष्य में "बीमारियों का गिफ्ट", डॉक्टर बोले - बच्चों पर पैरेंट्स फौरन दें ध्यान वर्ना...
बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ती चली जा रही है जिसके चलते भविष्य में उन्हें हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है.
Published : September 29, 2025 at 8:30 PM IST
चंडीगढ़ : लगातार बच्चों में बढ़ते ओबेसिटी यानी मोटापे के चलते कई तरह की समस्याएं देखी जा रही है जिसमें बीपी का बढ़ना और उससे होने वाले हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना, छोटी उम्र में सही खानपान न होने के चलते, आगे जाकर कई तरह की ख़तरनाक बीमारियां लग सकती है. इसे लेकर पीजीआई के एंडोक्रिनोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय भदादा के साथ खास बातचीत की गई.
मोटापा बना मुसीबत : बड़ों की तरह बच्चों में भी ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या दिन प्रतिदिन देखी जा रही है. आजकल के बच्चों को ग्राउंड में खेलने नहीं दिया जाता. इसके साथ ही वे फोन या टैबलेट का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं. जिससे उनके अंदर फैट जमा हो रहा है. स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के अंदर भी अब तरह-तरह की एक्टिविटी भी बैठकर ही करवाई जाती है. उसकी वजह से भी बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है. एक समय था जब बच्चों को स्कूल के दौरान ही मैदान में खेलने दिया जाता था. लेकिन अब बच्चे खुद मैदान से दूर होते जा रहे हैं. वही देखा जा रहा है कि 2 साल के बच्चे को भी फोन के फंक्शन समझ आने लग गए हैं. दूसरी ओर मां-बाप की ओर से बच्चों को फोन लगातार दिए जाना भी, उनके मोटापे का कारण बन गया है.
टीवी के माध्यम से खाने वाली चीजों का प्रमोशन : डॉ संजय भदादा ने बताया कि "छोटे बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं. इस दौरान वे टीवी के माध्यम से खाने की तरह-तरह की चीजों को देखते हैं और माता-पिता से बाजार जाकर उन्हें खरीदने की जिद करते हैं. एक बार बच्चा मार्केट वाले पैक्ड फूड्स खा लेता है तो फिर वो उसी को खाने की लगातार जिद करता है, घर की रोटी उसे भाती नहीं है. ज्यादातर घरों में आजकल यही समस्या देखी जा रही है."
बचपन का मोटापा कई बीमारियां दे सकता है : डॉ भदादा ने बताया कि जिन बच्चों का खानपान बचपन से बिगड़ा हुआ देखा जा रहा है. उन्हीं बच्चों को 20 से 30 साल की उम्र में गंभीर बीमारियां लग सकती हैं. इसके लिए उन्हें उम्र भर दवाइयां पर निर्भर रहना पड़ सकता है. देखा गया है कि ओबेसिटी यानी मोटापा बीपी, शुगर और हाईपरटेंशन जैसी समस्याओं की मुख्य वजह रहता है.
पीजीआई की योजना : पीजीआई की ओर से कुछ समय पहले योजना बनाई गई थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम हर स्कूल में करवाया जाए, जिसके तहत हर एक स्कूल में जाकर पीजीआई के डॉक्टर की ओर से लेक्चर के साथ-साथ बच्चों को डेमो भी दिया जाएगा. इस दौरान शिक्षकों को भी ओबेसिटी से संबंधित जानकारी दी जाएगी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : भारत में 21 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, WHO ने दी चेतावनी
ये भी पढ़ें : केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी 'ब्रेन-ईटिंग' अमीबा का खतरा, संक्रमित मरीज की पुष्टि
ये भी पढ़ें : बेहद खतरनाक है यह बीमारी, इन शुरुआती लक्षणों को न करें इग्नोर