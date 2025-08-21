रांचीः शहरी निकायों में ओबीसी की भागीदारी को लेकर कराए जा रहे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है. पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में ओबीसी वोटरों की बोलबाला है. वहीं दूसरे नंबर पर सामान्य वर्ग के मतदाता हैं. इसी तरह तीसरे नंबर पर एससी वोटर हैं. वहीं अंतिम पायदान पर एसटी मतदाता हैं. आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में सामान्य-34.82%, बीसी-1-31.36%, बीसी-2-14.34%, एससी-11.24% और एसटी में 8 24% मतदाता हैं.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने बताया कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा होते ही शहरी निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण समाप्त हो गया है. आयोग के द्वारा राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी जा रही है. सरकार के द्वारा इस पर समुचित निर्णय लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची की टीम की भी सराहना की और आयोग के सदस्य और सचिव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कई महीनो के अथक प्रयास के बाद रिपोर्ट तैयार हो गया है.

रांची शहरी निकाय के आंकड़े

सामान्य-50.81%

बीसी-1-17.62%

बीसी-2-06.65%

एससी-04.7%

एसटी-20.22%

धनबाद शहरी निकाय के आंकड़े

सामान्य-41.75%

बीसी-1-28.82%

बीसी-2-10.27%

एससी-17.16%

एसटी-01.99%

बोकारो शहरी निकाय के आंकड़े

सामान्य-1.49%

बीसी-1-30.17%

बीसी-2-21.50%

एससी-09.94%

एसटी-1.49%

कहां बीसी-1 वोटर सबसे अधिक और कम

बीसी-1 वोटर सबसे अधिक राजमहल शहरी निकाय क्षेत्र में 58.1% और सबसे कम सिमडेगा में 15.16% है.

कहां बीसी-2 वोटर सबसे अधिक और कम

बीसी-2 वोटर सबसे अधिक धनवार शहरी निकाय क्षेत्र में 28.34% और सबसे कम कपाली में 0.1% है.

कहां एसटी वोटरों की संख्या सबसे अधिक और कम

एसटी वोटर राज्य के शहरी निकायों में सबसे अधिक सिमडेगा में है. वहीं सबसे कम डोमचांच निकाय क्षेत्र में है. सिमडेगा में एसटी वोटर की संख्या 46.39%, वही डोमचांच में.03 प्रतिशत है.

राज्य में एससी वोटरों की संख्या

एससी वोटर राज्य के शहरी निकाय में सबसे अधिक पलामू के हरिहरगंज निकाय क्षेत्र में हैं, वहीं सबसे कम कपाली निकाय क्षेत्र में हैं. हरिहरगंज निकाय क्षेत्र में एससी वोटरों की संख्या 26.98 प्रतिशत है, वहीं कपाली में 0.69% है.

राज्य में सबसे अधिक सामान्य मतदाता

राज्य में सबसे अधिक सामान्य मतदाताओं की संख्या मानगो शहरी निकाय क्षेत्र में है वहीं सबसे कम खूंटी में है. मानगो में सामान्य मतदाताओं की संख्या 59.24 प्रतिशत और खूंटी में 17.49 प्रतिशत है.

क्या शहरी निकाय क्षेत्र में बदल जाएगा आरक्षण का पैमाना

ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार इसपर विचार करेगी. आयोग की अनुशंसा के मुताबिक 50% आरक्षण की सीमा के अंदर शहरी निकाय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान होगा. इसके लिए वार्ड स्तर पर समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है.

बिहार और मध्यप्रदेश के सर्वेक्षण को आधार बनाकर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट में बीसी-1 और बीसी-2 के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया है. बिहार में सिर्फ बीसी-1 के लिए ही शहरी निकाय क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है. मध्यप्रदेश में कैटेगरी की बजाय समेकित रूप से ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

आयोग ने क्या की है अनुशंसा

झारखंड में ओबीसी आयोग ने सरकार से बीसी-1 के लिए 33% और बीसी-2 के लिए 14% आरक्षण की अनुशंसा की है. वर्तमान में ओबीसी को 20% आरक्षण का लाभ मिलता है. इसी तरह मध्यप्रदेश में 35% और बिहार में 20% आरक्षण का प्रावधान है.

पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार यदि इसे स्वीकार करती है तो कैबिनेट से इसकी मंजूरी प्रदान की जाएगी. तत्पश्चात नगर निकाय चुनाव में इस अनुरूप आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी.

