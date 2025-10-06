ETV Bharat / state

झारखंड में लंबे समय से ओबीसी छात्रों को नहीं मिली है छात्रवृत्ति, छात्रों ने किया आंदोलन का ऐलान

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. इसको लेकर उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है.

OBC students announces agitation over not getting scholarships for long time in Jharkhand
कल्याण आयुक्त का दफ्तर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 4:49 PM IST

रांचीः झारखंड के ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके विरोध में छात्र संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरु कर दी है. अब सवाल है कि कब से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. छात्रों को कितनी राशि मिलती है. छात्रवृत्ति की कौन कौन से कैटेगरी है. छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है कहां फंसा है पेंच. इस मामले में विभाग का क्या स्टैंड है.

कल्याण आयुक्त के दफ्तर पर जुटान

छात्रहित सर्वोपरी मंच ने आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की है. मंच ने 8 अक्टूबर को मोरहाबादी स्थित कल्याण आयुक्त के दफ्तर पर छात्रों के जुटान और महाआंदोलन की घोषणा कर दी है. इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरु कर दिया गया है. खास बात है कि इस कैंपेन को जेएलकेएम, रांची के नाम से बने एक्स हैंडल से प्रचारित किया जा रहा है.

इस बारे में जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो के निजी सचिव संजय कुमार का कहना है कि छात्रों की ओर से सहयोग के बाबत ज्ञापन मिलने पर छात्र हित में पार्टी हर तरह से सहयोग करेगी. मंच की ओर से लिखा गया है कि झारखंड सरकार अबतक ओबीसी की ई-कल्याण स्कॉलरशिप (2024-25) जारी नहीं कर पाई है. इसी को लेकर 8 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे कल्याण कॉम्प्लेक्स, रांची में महाआंदोलन किया जाएगा. छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है.

छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही

इस सवाल का जवाब लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को फंड अलॉट करने के लिए पत्राचार किया गया है. लेकिन उसपर किसी तरह का रिस्पॉंस नहीं मिला है. जबतक केंद्र से फंड नहीं मिलता, तबतक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देना संभव नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक ओबीसी छात्रवृत्ति मद में 700 करोड़ से ज्यादा की राशि की जरुरत है. आंदोलन के बाबत कल्याण आयुक्त ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी मिली है.

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी

छात्रवृत्ति को दो कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है प्री-मैट्रिक और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक. प्री-मैट्रिक में कक्षा 1 से 10वीं तक छात्रों को लाभ दिया जाता है. इसमें कक्षा 1-8 तक के छात्रों का भुगतान राज्य सरकार करती है. जबकि कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्रों को प्रति वर्ष 4,500 रु. दिए जाते हैं. इसमें एससी कैटेगरी के लिए 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है. ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यही रेसियो रहता है. एसटी कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत पैसे देती है. शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हिस्सेदारी

इसी तरह पोस्ट मैट्रिक के लिए छात्र-छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रु से लेकर 1,00,000 रु तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है. इसके लिए छात्रों को ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. कई स्तर पर आवेदन की स्क्रूटनी के बाद छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है.

करीब दो साल से ओबीसी छात्रों का लटका है मामला

एक अनुमान के मुताबिक औसतन 6 लाख फॉर्म हर साल अपलोड होते हैं. इनमें आधी से ज्यादा संख्या ओबीसी छात्रों की होती है. करीब 1 लाख ऐसे ओबीसी छात्र हैं जिनको साल 2023-24 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है. वहीं 3 लाख ओबीसी छात्रों को साल 2024-25 की छात्रवृत्ति का इंतजार है.

बता दें कि 29 अगस्त 2022 को जारी नियमावली के मुताबिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से नियमावली बनाई गई थी. इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं हैं.

आवेदन का सत्यापन सबसे पहले संस्थान के आईएनओ यानी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर करेंगे. उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर पर आवेदन की स्वीकृति जरुरी होती है. इसके बाद भी कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद छात्रों को लाभ मिलता है. लेकिन यहां पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. इसका खामियाजा ओबीसी कैटेगरी के गरीब छात्र भुगत रहे हैं.

