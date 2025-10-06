ETV Bharat / state

झारखंड में लंबे समय से ओबीसी छात्रों को नहीं मिली है छात्रवृत्ति, छात्रों ने किया आंदोलन का ऐलान

रांचीः झारखंड के ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके विरोध में छात्र संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरु कर दी है. अब सवाल है कि कब से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. छात्रों को कितनी राशि मिलती है. छात्रवृत्ति की कौन कौन से कैटेगरी है. छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है कहां फंसा है पेंच. इस मामले में विभाग का क्या स्टैंड है.

कल्याण आयुक्त के दफ्तर पर जुटान

छात्रहित सर्वोपरी मंच ने आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की है. मंच ने 8 अक्टूबर को मोरहाबादी स्थित कल्याण आयुक्त के दफ्तर पर छात्रों के जुटान और महाआंदोलन की घोषणा कर दी है. इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरु कर दिया गया है. खास बात है कि इस कैंपेन को जेएलकेएम, रांची के नाम से बने एक्स हैंडल से प्रचारित किया जा रहा है.

इस बारे में जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो के निजी सचिव संजय कुमार का कहना है कि छात्रों की ओर से सहयोग के बाबत ज्ञापन मिलने पर छात्र हित में पार्टी हर तरह से सहयोग करेगी. मंच की ओर से लिखा गया है कि झारखंड सरकार अबतक ओबीसी की ई-कल्याण स्कॉलरशिप (2024-25) जारी नहीं कर पाई है. इसी को लेकर 8 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे कल्याण कॉम्प्लेक्स, रांची में महाआंदोलन किया जाएगा. छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है.

छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही

इस सवाल का जवाब लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को फंड अलॉट करने के लिए पत्राचार किया गया है. लेकिन उसपर किसी तरह का रिस्पॉंस नहीं मिला है. जबतक केंद्र से फंड नहीं मिलता, तबतक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देना संभव नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक ओबीसी छात्रवृत्ति मद में 700 करोड़ से ज्यादा की राशि की जरुरत है. आंदोलन के बाबत कल्याण आयुक्त ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी मिली है.

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी

छात्रवृत्ति को दो कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है प्री-मैट्रिक और दूसरा है पोस्ट मैट्रिक. प्री-मैट्रिक में कक्षा 1 से 10वीं तक छात्रों को लाभ दिया जाता है. इसमें कक्षा 1-8 तक के छात्रों का भुगतान राज्य सरकार करती है. जबकि कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्रों को प्रति वर्ष 4,500 रु. दिए जाते हैं. इसमें एससी कैटेगरी के लिए 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है. ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यही रेसियो रहता है. एसटी कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत पैसे देती है. शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हिस्सेदारी