जबलपुर : ओबीसी वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग के समान शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दिए जाने का मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिनों याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है भर्ती में आरक्षण लाभ नहीं देने का मामला?

दरअसल, टीकमगढ़ निवासी सौरभ लोधी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु 24 जून 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. याचिका में कहा गया कि इसमें एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक योग्यता में 10 प्रतिशत की छूट दी गई लेकिन ओबोसी को अनारक्षित वर्ग के समान रखा गया.

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने रखा अपना पक्ष (MPTCL)

इन पदों पर भर्ती के लिए दिया था विज्ञापन

याचिका में बताया गया कि भर्ती विज्ञापन में सहायक अभियंता के 42 पद, विधि अधिकारी का एक पद, कनिष्ठ अभियंता के 114 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल के 10 पद, लाइन परिचारक के 20 पद, उप केंद्र परिचारक के 158 पद तथा सर्वेयर परिचारक के 08 पद शामिल हैं. उक्त पदों पर भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक में 65 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए. दलील दी गई कि एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक योग्यता में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है. वहीं, ओबीसी के लिए अनारक्षित वर्ग के समान 65 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से अपना पक्ष रखा गया. कंपनी ने गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जारी विज्ञापन की शर्त को प्रस्तुत करने समय प्रदान करने का आग्रह किया. एकलपीठ ने एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, हितेंद्र गोल्हानी और अभिलाषा सिंह लोधी ने पैरवी की. याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की गई है.