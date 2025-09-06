ETV Bharat / state

अलीगढ़ कमिश्नरी में न्याय सहायक नवीन जैन गिरफ्तार, कमिश्नर के नाम से फर्जी आदेश पत्र जारी किया था

नवीन जैन पहले अतरौली पालिका में कार्यरत था. एक साल पहले ही कमिश्नरी में न्याय सहायक के तौर पर तैनाती हुई थी.

पुलिस ने नवीन जैन को जेल भेजा.
पुलिस ने नवीन जैन को जेल भेजा. (Photo Credit; aligarh Police)
September 6, 2025

अलीगढ़ : जिला कमिश्नरी कार्यालय में तैनात न्याय सहायक नवीन जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार को क्वार्सी थाना पुलिस ने जेल भेज दिया. आरोप है कि नवीन जैन ने कमिश्नर के नाम से फर्जी आदेश पत्र जारी किया था. जमीन कब्जे से जुड़े मामलों में एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की. इतना ही नहीं, वह जिलाधिकारी और एसएसपी को भी फर्जी पत्र जारी कर चुका है.

यह गड़बड़ी पिछले छह महीने से चल रही थी. बताया जा रहा है कि नवीन जैन ने 18 मार्च, 5 जून और 7 अगस्त को संदिग्ध पत्र जारी किया था. ये पत्र जमीन विवादों और यहां तक कि नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में भी प्रभाव डालने वाले थे. जांच में सामने आया कि इन पत्रों पर कमिश्नर के डिजिटल हस्ताक्षर किए गए थे.

थाना बन्नादेवी के सरसौल क्षेत्र में जमीन कब्जे से जुड़े एक विवादित मामले में जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर कार्यालय से एक आदेश पत्र जारी हुआ. एक पक्ष ने पत्र पर संदेह जताते हुए कमिश्नर से शिकायत की. मामला गंभीर था, इसलिए अपर आयुक्त को प्राथमिक जांच सौंपी गई. जांच में पत्र फर्जी निकला. इसके बाद नवीन जैन को कमिश्नरी से हटाकर अतरौली भेज दिया गया. शनिवार को गिरफ्तारी की गई.

नवीन जैन की गिरफ्तारी से कमिश्नरी परिसर में हड़कंप मच गया. जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों और पत्रों के जरिए करोड़ों की भूमि को इधर-उधर करने की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने कई पत्रो पर कमिश्नर के डिजिटल हस्ताक्षर एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किए थे.

क्वार्सी थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि आरोपी नवीन जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बीएनएस की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. नवीन जैन पहले अतरौली नगर पालिका में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था. एक साल पहले ही तैनाती कमिश्नरी में न्याय सहायक के तौर पर हुई थी.

