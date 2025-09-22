ETV Bharat / state

केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट; चार डॉक्टर सस्पेंड, FIR दर्ज

रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी में टकराव ( Photo Credit: KGMU PRO )

Published : September 22, 2025

लखनऊ: केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट के आरोपी चार रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है. ये चारों रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग के हैं. इस मामले में दोनों ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है. एफआईआर दर्ज होने पर दोनों पक्षों ने केजीएमयू में प्रदर्शन किया. दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है. नर्सिंग अधिकारी शुभम राव डॉक्टरों ने की थी: केजीएमयू के ट्रामा सेंटर की ऑर्थो ओटी में शनिवार देर रात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग अधिकारी शुभम राव की पिटाई कर दी थी. रेजिडेंट डॉक्टरों पर शराब के नशे में धुत होकर किसी पुरानी बात पर रंजिश के चलते लात-घूसों से पिटाई करने का आरोप लगा है. केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में हुई थी मारपीट (Photo Credit: KGMU PRO) चार डॉक्टर सस्पेंड किए गये: इस मामले में शुरुआती जांच के आधार पर चार रेजिडेंट अश्विन, आयुष, निखिल व अंकित वर्मा को तत्काल प्रभाव से केजीएमयू प्रशासन ने निलंबित कर दिया है. जांच पूरी होने तक ये निलंबित रहेंगे. अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर एक दूसरे पर दर्ज करवाई गई है.